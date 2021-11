Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Sonos envisage dintroduire un petit frère plus abordable à son Sub de troisième génération.

Un Redditor a récemment remarqué des mentions dun "Sub Mini" dans lapplication mobile Sonos, laissant penser que Sonos pourrait bientôt annoncer un subwoofer miniature. Sonos a même décrit le Sub Mini comme un « subwoofer cylindrique plus petit » par rapport au Sub plus grand et plus carré.

Gardez à lesprit que le Sonos Sub coûte actuellement 750 $ aux États-Unis. Dans notre examen du subwoofer , nous avons dit quil sonnait bien et offrait beaucoup de basses.

Le Sub est pour ceux qui sont heureux daugmenter les niveaux et qui veulent des quantités de bruit qui font grincer des dents. Ce nest pas pour tout le monde, ni nécessaire pour tout le monde, mais le Sub est certainement un haut-parleur axé sur le son, et cest un excellent ajout au système Sonos si vous pouvez vous le permettre.

Vraisemblablement, le Sub Mini sera beaucoup moins cher que le Sub. Mais cela coûtera probablement encore une somme considérable, étant donné que Sonos est une marque denceintes haut de gamme.

