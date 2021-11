Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a annoncé une mise à jour de son application S2 qui apportera un certain nombre de fonctionnalités, notamment la prise en charge du décodage DTS Digital Surround et un mode d économie de batterie pour Roam and Move.

La capacité de décoder le DTS Digital Surround - qui devrait offrir aux utilisateurs une expérience plus immersive lors de lécoute de disques Blu-Ray et de consoles de jeu - sera prise en charge par Sonos Arc , Beam (Gen 2) , Beam (Gen 1), Playbar, Playbase , et ampli . Les utilisateurs verront un badge apparaître sur lécran Lecture en cours lorsque le contenu DTS Digital Surround est en cours de lecture.

La mise à jour apporte également un mode déconomie de batterie aux haut-parleurs portables Sonos Move et Sonos Roam. Activé via lapplication Sonos S2, le mode économiseur de batterie verra les deux haut-parleurs séteindre automatiquement après 30 minutes dinactivité. Vous devrez cependant rallumer les haut-parleurs via leurs boutons dalimentation lorsque le mode déconomie de batterie est activé.

Enfin, la mise à jour Sonos S2 verra les paramètres dégalisation sur lécran En cours de lecture pour les utilisateurs iOS, vous permettant de régler facilement les aigus, les graves et le volume beaucoup plus facilement quauparavant. Pour accéder aux paramètres dégalisation à partir de lécran Lecture en cours, vous devrez appuyer sur la barre de défilement du volume et appuyer sur le bouton des paramètres sur le côté droit. La prise en charge dAndroid est annoncée pour bientôt.

Sonos a également déclaré que la prise en charge d Amazon Music Ultra HD et de Dolby Atmos Music serait également bientôt disponible.

Pour vérifier que votre application Sonos S2 est à jour ou pour télécharger la dernière version : Ouvrez lapplication Sonos S2 > Paramètres > Système > Mises à jour du système > Rechercher les mises à jour. Vous pouvez également lire nos trucs et astuces Sonos pour plus de fonctionnalités déjà disponibles.