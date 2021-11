Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos aurait développé son propre assistant vocal. Maintenant, de nouvelles preuves - sous la forme de chaînes de code et dicônes dans lapplication Sonos - suggèrent que la société prépare un assistant "Sonos Voice Control" qui aide à la lecture et au contrôle de lappareil et joue apparemment bien avec Alexa.

Comme la remarqué pour la première fois Protocol, l utilisateur de Reddit u/michary a trouvé un code dans lapplication Sonos qui semble afficher les commandes vocales pour Sonos Voice Control. Les utilisateurs seraient en mesure de lancer et de contrôler la lecture et le volume de la musique, de changer les haut-parleurs à utiliser et de vérifier la batterie des appareils portables Sonos.

Ce même utilisateur de Reddit a également déterré des images de licône Sonos Voice Control. Cest une version dune bulle de dialogue - une qui rappelle beaucoup licône dAmazon Alexa. Fait intéressant, les images indiquent également que vous pourrez activer lassistant de Sonos aux côtés dAmazon Alexa - mais pas de Google Assistant.

Il convient de noter quen août, il y a eu une autre fuite Reddit à propos de lassistant Sonos Voice Control. Fondamentalement, Sonos a envoyé un sondage demandant des commentaires sur un assistant interne qui répond à "Hey Sonos". À lépoque, il a été signalé que Sonos pourrait proposer lassistant aux côtés dAlexa et de Google Assistant.

On pense que Sonos a commencé à développer son propre assistant dès 2019 - ou, lorsquil a acheté Snips, basé à Paris , un assistant vocal basé sur la confidentialité.