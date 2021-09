Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a annoncé une deuxième génération de sa barre de son compacte - Beam - en septembre 2021. Le dernier modèle offre quelques différences par rapport à la barre de son Beam originale lancée en 2018, bien que toutes ne soient pas au niveau de la surface.

Si vous vous demandez comment le Sonos Beam 2021 se compare au modèle de première génération, et lequel vous devriez acheter, vous êtes au bon endroit.

Voici les différences entre le Sonos Beam (2e génération) et le Sonos Beam (1ère génération).

Dimensions

Architecture sonore

Options de couleur

Fonctionnalités Sonos

Il y a beaucoup de choses qui restent les mêmes entre le Sonos Beam (2e génération) et le Sonos Beam (1re génération), y compris la taille globale de lappareil, les options de couleur noir et blanc et larchitecture sonore acoustique.

Vous trouverez cinq amplificateurs de classe D, quatre midwoofers elliptiques, trois radiateurs passifs et un tweeter central dans les deux barres de son Sonos Beam, ainsi quun réseau de microphones à champ lointain.

Les deux modèles disposent également de commandes tactiles capacitives sur le dessus, du même design dans lensemble - avec un seul réglage - et de nombreuses fonctionnalités Sonos, y compris Trueplay pour le réglage, la possibilité de se grouper avec d autres haut -parleurs Sonos et la compatibilité avec plus de 100 services de musique.

Ils fonctionnent tous les deux avec Google Assistant et Amazon Alexa , tous deux prennent en charge AirPlay 2 et ils mesurent tous les deux 651 x 100 x 69 mm et pèsent 2,8 kg.

Bien quil y ait beaucoup de choses qui restent les mêmes entre les deux barres de son Sonos Beam, il existe également quelques différences clés - comme vous vous en doutez.

La deuxième génération de Sonos Beam dispose dun processeur plus puissant et plus rapide, ce qui lui permet de bénéficier de diverses améliorations ailleurs.

Lune des améliorations apportées par le processeur mis à niveau est de meilleures matrices de haut-parleurs sur le faisceau de deuxième génération.

Le nouveau Beam a cinq ensembles de haut-parleurs au lieu des trois trouvés sur le Beam dorigine. Les deux nouveaux ensembles de haut-parleurs sont dédiés aux informations dambiance et de hauteur, et des techniques psychoacoustiques basées sur le temps et la fréquence sont appliquées pour faire la distinction entre le niveau de loreille et le niveau supérieur.

Cela permet à la deuxième génération de Beam doffrir un Dolby Atmos virtuel, bien quil offre la même architecture sonore acoustique que le Beam dorigine, qui ne prend pas en charge Atmos.

La deuxième génération de Sonos Beam est équipée de HDMI eARC, tandis que le modèle de première génération ne prend en charge que HDMI ARC.

La compatibilité HDMI eARC devrait permettre une expérience sonore plus riche, plus immersive et de meilleure définition, selon Sonos.

La grille de haut-parleur du Sonos Beam de deuxième génération est en polycarbonate, assortie à celle du plus grand Sonos Arc.

Le Sonos Beam dorigine a une finition matérielle douce qui est plus difficile à nettoyer.

La deuxième génération de Sonos Beam sera disponible à partir du 5 octobre et coûte 449 £ au Royaume-Uni, 449 $ aux États-Unis et 499 € en Europe.

La première génération de Sonos Beam est un peu moins chère, coûtant 399 £ au Royaume-Uni et 399 $ aux États-Unis. Vous le trouverez peut-être moins cher ailleurs lorsque le modèle de deuxième génération arrivera.

Il ny a pas de grandes différences entre le Sonos Beam de deuxième génération et le Sonos Beam dorigine, mais il y en a assez pour faire du nouveau modèle la meilleure option sur papier.

Bon nombre des mêmes fonctionnalités sont proposées - comme la compatibilité des services de musique, le multiroom et Trueplay - et le design est en grande partie le même à lexception dune nouvelle grille, mais la deuxième génération de Sonos Beam prend en charge le support virtuel Dolby Atmos et HDMI eARC.

Le nouveau modèle est cependant légèrement plus cher, donc si vous nêtes pas trop inquiet au sujet de la prise en charge de Dolby Atmos, vous pourriez vous retrouver attiré par lancien modèle pour économiser quelques centimes.

