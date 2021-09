Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a présenté une nouvelle version de sa barre de son Beam prenant en charge Dolby Atmos , un nouveau processeur et une grille mise à jour.

La deuxième génération de la barre de son Beam présente la même architecture acoustique que le modèle de première génération, ce qui signifie que vous trouverez cinq amplificateurs numériques de classe D, quatre mid-woofers elliptiques, un tweeter et trois radiateurs passifs, mais il a un processeur plus rapide et des réseaux de haut-parleurs améliorés.

Selon Sonos, la nouvelle barre de son Beam comprend cinq ensembles de haut-parleurs par rapport aux trois de loriginal, les deux supplémentaires étant dédiés aux informations dambiance et de hauteur, appliquant des techniques psycho-acoustiques basées sur le temps et la fréquence pour distinguer le niveau de loreille et les frais généraux. laudio. Cela se traduit par la capacité du Beam à offrir un support Dolby Atmos.

Il convient de mentionner que la prise en charge de Dolby Atmos nest virtuelle que sur le nouveau Beam car il ny a pas de haut-parleurs ascendants, comme le plus grand Sonos Arc . Sa calandre en polycarbonate mise à jour correspond cependant à celle de lArc, séloignant du revêtement en matériau de la poutre dorigine.

Outre le processeur plus puissant, la matrice de phase améliorée et la grille mise à jour, le nouveau Sonos Beam est également compatible HDMI eARC. Sinon, les dimensions, les spécifications et les fonctionnalités telles que TruePlay , la compatibilité avec plus de 100 services de musique et le reste des fonctionnalités offertes par les haut-parleurs Sonos sont les mêmes que le Beam dorigine.

La deuxième génération de Beam prendra en charge Amazon Music Ultra HD qui arrivera plus tard cette année, ainsi que Dolby Atmos Music.

Le nouveau Sonos Beam coûtera 449 £ au Royaume-Uni et 449 $ aux États-Unis. Il sera disponible à partir du 5 octobre et se décline en noir et blanc.