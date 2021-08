Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos sest distingué dans le domaine des haut-parleurs intelligents en offrant un choix entre Alexa et Google Assistant dAmazon plutôt quun seul, et des rapports récents suggèrent quil pourrait chercher à élargir ce choix.

Signalé pour la première fois sur Reddit et repéré par Voicebot.ai ( via Slashgear ), Sonos aurait envoyé une enquête auprès des consommateurs demandant des commentaires sur un assistant interne qui répondrait à la commande "Hey Sonos".

Il est dit que lassistant "Sonos Voice Control" serait capable de contrôler des éléments tels que le regroupement des haut-parleurs, la lecture et les commandes de volume, tout en étant capable de trouver de la musique à lire. Il est également prétendu sasseoir aux côtés dAlexa plutôt que de remplacer lassistant dAmazon, et il serait conçu pour un traitement hors ligne.

Ce dernier point est important car si lassistant Sonos fonctionnait sans connexion Internet - ce dont Alexa et Google Assistant ont besoin - cela pourrait signifier quil fonctionnerait sur le Sonos Roam et le Sonos Move lorsquils sont en mode Bluetooth.

Lenquête Sonos aurait suggéré que le traitement local pourrait être plus rapide et que des exemples de commandes pouvant être prises en charge par lassistant interne comprenaient la pause, le saut et le regroupement des haut-parleurs, ainsi que la recherche de listes de lecture, de stations de radio et dautres musiques.

Il est également suggéré dans lenquête que Sonos Voice Control gérerait la lecture de musique, tandis que des assistants tiers comme Alexa et Google Assistant continueraient à gérer dautres demandes, telles que la météo.

Pour linstant, rien nest officiel mais nous surveillerons certainement cet espace.

