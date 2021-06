Comment désactiver les commandes tactiles sur les haut-parleurs Sonos

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La plupart des derniers haut-parleurs de Sonos offrent des commandes tactiles capacitives, vous permettant de régler physiquement le volume, de sauter des pistes et de mettre en pause ou de lire des pistes, plutôt que davoir à utiliser lapplication Sonos.

Les commandes tactiles sont idéales pour plus de commodité, mais pour ceux qui ont de jeunes enfants ou tout animal de compagnie qui aime marcher sur les buffets - nous vous regardons les chats - les commandes tactiles peuvent parfois être plus un obstacle quune aide.

Pour ceux qui trouvent que leur musique est interrompue par le tout-petit qui pense que les commandes des haut-parleurs sont plus amusantes que nimporte quel jouet, ou le chat qui les utilise comme portique, nous avons ce quil vous faut.

Voici comment désactiver les commandes tactiles sur le Sonos One , le Sonos Five, le Sonos Arc, le Sonos Beam et le Sonos Move .

Suivez ces étapes pour désactiver les commandes tactiles de vos enceintes Sonos One, Sonos Five, Sonos Arc , Sonos Beam, Sonos One SL et Sonos Move.

Ouvrez lapplication Sonos Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin inférieur droit Appuyez sur Système Appuyez sur la pièce avec lenceinte Sonos pour laquelle vous souhaitez désactiver les commandes tactiles Faites défiler jusquà ce que vous voyiez la section Matériel Désactiver les commandes tactiles Répétez pour chaque haut-parleur

Cest ça. Les commandes tactiles des haut-parleurs pour lesquels vous suivez les étapes ci-dessus seront alors désactivées. Vous devrez donc utiliser lapplication Sonos pour les contrôler, ou utiliser Google Assistant ou Alexa , si vous les avez configurés.

Écrit par Britta O'Boyle.