(Pocket-lint) - Sonos a confirmé en avril quil travaillait à nouveau avec Ikea sur un nouveau produit Symfonisk , et bien que nous ayons vu certains détails émerger depuis la révélation des médias sociaux, le dernier est un peu plus substantiel.

Ikea semble avoir sorti le "cadre photo Symfonisk avec haut-parleur Wi-Fi" sur son propre site Web, ce qui nous donne un bon aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre. La page a depuis été supprimée, mais The Verge a publié des images du site Ikea, ainsi que les détails fournis sur la page du produit.

Il semble que le cadre photo Symfonisk - qui, sans surprise, donne le nom et la collaboration, se double dun haut-parleur Wi-Fi de Sonos - ne sera pas un cadre photo dans lequel vous pouvez placer vos propres photos.

Au lieu de cela, il semble que ce sera une impression qui sera disponible dans des options de couleur noir et gris et blanc et gris et comportera vraisemblablement un matériau spécialement conçu pour laisser passer le son. La marque Ikea et Sonos se trouve sur le côté du cadre sur la base des images.

Selon les détails du site Ikea , le cadre mesure 22 pouces de haut, 16 pouces de large et 2 pouces de profondeur. Il est également dit quil prendra en charge le couplage stéréo Apple AirPlay 2 et que vous pourrez configurer deux des cadres photo Symfonisk en tant quenvironnements sur une barre de son Sonos Beam ou Sonos Arc, comme vous le pouvez avec les enceintes Symfonisk précédentes .

La liste Ikea a également révélé un prix de 199 $ pour le cadre photo Symfonisk avec haut-parleur Wi-Fi.

Il a été affirmé que Sonos et Ikea travaillaient également sur un haut-parleur Wi-Fi pour lampe de table Symfonisk repensé, mais aucun autre détail à ce sujet na encore été révélé. La rumeur dit que nous verrons le dévoilement officiel du cadre photo Symfonisk avec haut-parleur Wi-Fi et lampe de table mise à jour le 14 juin.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant les produits dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.