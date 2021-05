Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos et Ikea ont tous deux annoncé larrivée de nouveaux produits Symfonisk, et maintenant, grâce à une fuite de Reddit, il semble que les deux sociétés prévoient enfin un événement de presse virtuel conjoint pour cet été.

Selon ce qui semble être un calendrier marketing interne dIkea partagé avec Reddit (et repéré par ExecutiveTraveller ), un "Symfonisk Virtual Press Event" devrait avoir lieu le 14 juin 2021. Gardez à lesprit un haut-parleur détagère Sonos-Ikea Symfonisk et un haut-parleur de lampe de table Symfonisk a été mis en vente en août 2019. Actuellement, il ny a pas de mot officiel sur le type de nouveaux "produits" Symfonisk qui pourraient sortir en 2021.

Cela dit, il y a eu des dépôts FCC, des fuites et des teasers officiels sur les médias sociaux. Par exemple, selon The Verge , une mise à jour du haut-parleur de la lampe de table est imminente et coûtera environ le même prix que son prédécesseur. Si cela est vrai, ce serait environ 150 £ au Royaume-Uni et 179 $ aux États-Unis.

Une œuvre dart mural avec un haut-parleur intégré - apparemment nommé Titan - a également fait lobjet de rumeurs. Il devrait également être abordable. Pocket-lint suit toutes les rumeurs sur les produits Symfonisk dans un guide ici . Cependant, il ny a pas ici dénormes détails pour le moment.

Écrit par Maggie Tillman.