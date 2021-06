Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos et Ikea ont tous deux annoncé l arrivée de nouveaux produits Symfonisk, bien quaucune des deux sociétés nait encore officiellement (du moins pas exprès) détaillé ce que sont ces produits.

Lorsque nous avons dit non exprès, Ikea a révélé lun des produits sur son site Web par accident, il y a donc maintenant beaucoup dinformations et de rumeurs entourant le cadre photo Sonos Ikea Symfonisk avec haut-parleur Wi-Fi. Lautre produit serait une refonte du haut-parleur de la lampe de table.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur les prochaines enceintes Sonos Ikea Symfonisk.

14 juin 2021 ?

Lampe de table - 179 $/150 £

Cadre photo avec haut-parleur Wi-Fi - 199 $

Un porte-parole de Sonos a déclaré à Pocket-lint : "Le partenariat [Sonos et Ikea] est plus fort que jamais et nous sommes enthousiasmés par les produits sur lesquels nous travaillons ensemble. Nous sommes impatients de partager davantage lorsque le moment sera venu."

Actuellement, il ny a pas de mot officiel sur la date de sortie des "produits", mais nous pensons que ce sera avant la fin de lété étant donné quil y a eu des dépôts de la FCC et des teasers officiels sur les réseaux sociaux, ainsi quune révélation accidentelle dIkea sur son propre site Internet.

Un calendrier de marketing interne dIkea partagé avec Reddit a un "Symfonisk Virtual Press Event" le 14 juin 2021, mais ce nest pas encore confirmé.

Le haut-parleur détagère de livre Sonos Ikea Symfonisk et le haut-parleur de lampe de table Symfonisk ont été mis en vente en août 2019, après avoir été annoncés plus tôt dans lannée, une révélation en juin ne serait donc pas surprenante.

En termes de prix, selon The Verge , la mise à jour attendue du haut-parleur de lampe de table coûtera apparemment à peu près le même prix que son prédécesseur. Si cela est vrai, cela représenterait environ 150 £ au Royaume-Uni et 179 $ aux États-Unis.

Le cadre photo avec haut-parleur Wi-Fi - apparemment nommé Titan - était répertorié sur le site dIkea (avant dêtre retiré) à 199 $. Bien que cher, cest beaucoup moins cher que des alternatives comme les offres Soundwall par exemple.

Cest tout ce que lon sait à ce jour sur le design des prochaines enceintes Symfonisk.

Ikea

Grâce à la fuite dIkea sur son site Web, nous en savons beaucoup sur le cadre photo Symfonisk avec haut-parleur Wi-Fi. Sur la base de la liste, il sagira dune impression plutôt que dun cadre photo dans lequel vous pourrez placer vos propres photos et le haut-parleur Wi-Fi Sonos sera intégré à lintérieur.

Limprimé présenté sur la liste était de style géométrique, mais il était indiqué que les clients pouvaient choisir entre "diverses façades interchangeables", il y aura donc probablement quelques options pour sadapter à différents décors. Cependant, le cadre ne serait proposé quen options noir et blanc et il mesurera apparemment 22 pouces de haut, 16 pouces de large et il aura 2 pouces de profondeur.

Sur la base de la liste, les marques Sonos et Ikea seront positionnées sur le cadre, tandis que le matériau sur lequel limage est imprimée a vraisemblablement été conçu en tenant compte de lacoustique. Un rapport précédent affirmait quun cordon dalimentation descendrait du bas, nous ne nous attendons donc pas à ce que le cadre photo fonctionne sur batterie comme le Sonos Move ou Roam.

En ce qui concerne le haut-parleur de lampe de table remanié qui est attendu, peu dinformations sont actuellement connues sur ce produit car les fuites nont pas encore été aussi importantes que le cadre photo.

Il nest pas encore clair si la conception changera, mais des ajustements sont certainement probables. Étant donné quon sattend à ce quil soit au même prix, il sagira probablement toujours dune grande lampe, plutôt que dune offre plus petite, même si une plus petite serait agréable à voir. Qui sait, peut-être sera-t-il plus petit mais plus intelligent.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les fonctionnalités et le matériel attendus pour les prochains produits Symfonisk.

Selon la liste accidentelle du site Web dIkea, le cadre photo Symfonisk avec haut-parleur Wi-Fi prendra en charge Apple AirPlay 2 . Il est également répertorié comme offrant un couplage stéréo et la possibilité den ajouter deux comme surround à une barre de son Sonos Beam ou Sonos Arc. Aucun de ceux-ci nest particulièrement surprenant car les produits Symfonisk précédents offrent cela.

Nous attendons également toutes les fonctionnalités standard de Sonos à bord, y compris le réglage de légaliseur et la compatibilité avec plus de 100 services de streaming, ainsi que Sonos Radio. Nous nattendons cependant pas Google Assistant ou Amazon Alexa , ni des fonctionnalités comme Sound Swap .

En termes de son, étant donné que cest Sonos qui le fabrique, nous nous attendons à ce que le cadre photo avec haut-parleur Wi-Fi sonne bien. La société est connue pour fournir un son puissant à partir dun petit boîtier - Roam en est un excellent exemple - mais pour linstant, aucun rapport ne suggère ce qui se cache derrière cette impression en termes de matériel.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

La seule chose que nous ayons jusquà présent est Sara Morris, chef de produit chez Sonos, qui a été citée sur la liste Ikea en disant : « En travaillant avec les concepteurs, nous avons pu conserver le bord mince du cadre photo tout en cachant un volume acoustique plus profond. derrière lui. Avec un guide dondes, cela nous permet de produire un son de grande dimension à partir de ce qui ressemble à un haut-parleur mince.

Bien quil y ait eu moins de fuites autour du haut-parleur de lampe de table Symfonisk remanié, nous attendons toutes les mêmes caractéristiques que le cadre photo avec haut-parleur Wi-Fi, ainsi que les mêmes caractéristiques que loriginal.

Encore une fois, nous ne nous attendons pas à voir les assistants intelligents à bord - bien que nous puissions être surpris - mais nous attendons pleinement AirPlay 2, le couplage stéréo, la possibilité den coupler deux pour créer des surrounds avec une barre de son Sonos et la compatibilité avec plus 100 services de musique, parmi les nombreuses autres fonctionnalités proposées par Sonos.

En termes de matériel, le haut-parleur de lampe de table dorigine a les spécifications Sonos Play:1 sous son capot. Nous nous attendons à une mise à niveau du matériel en termes daudio et de processeur, permettant peut-être certaines des fonctionnalités les plus exigeantes, comme Sonos Sound Swap qui a été introduit sur Roam, par exemple.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les prochains produits Sonos Ikea Symfonisk.

Ikea a accidentellement répertorié son cadre photo Symfonisk avec haut-parleur Wi-Fi sur son propre site Web, révélant non seulement une partie de la conception, mais également plusieurs détails.

Ikea

Un calendrier de marketing interne dIkea a été partagé sur Reddit, avec un "Symfonisk Virtual Press Event" marqué pour le 14 juin 2021.

The Verge a rapporté quelques détails supplémentaires sur les haut-parleurs Sonos Symfonisk attendus. Il a dit que lun était un haut-parleur de lampe de table remanié et lautre était une œuvre dart avec haut-parleur intégré.

Janko Roettgers a tweeté quelques conclusions supplémentaires tirées des dossiers de la FCC. Il a confirmé que les documents révélaient un haut-parleur et que cela était cohérent avec le logiciel Sonos de la génération actuelle.

Daccord, oui, cest définitivement un haut-parleur Sonos. Je suppose que la société ne voulait pas que des gens comme @davezatz et moi parcourions les documents, alors elle a taquiné le produit sur Instagram. https://t.co/JJvuQPLLL9 – Janko Roettgers (@jank0) 6 avril 2021

Sonos a annoncé sur son compte Instagram Stories officiel quun nouveau produit Symfonisk allait arriver.

La société a ensuite confirmé à Pocket-lint que cétait le cas, avec un porte-parole déclarant: "Le partenariat [Sonos et Ikea] est plus fort que jamais et nous sommes enthousiasmés par les produits sur lesquels nous travaillons ensemble. Nous sommes impatients de partager plus quand le moment est venu."

Adam Miarka a tweeté une image de la lampe de table Sonos Ikea Symfonisk avec 20 $ de réduction. Il a suggéré quun haut-parleur Symfonisk mis à jour pourrait être à venir car il est rare que la gamme soit réduite.

Bientôt un nouveau Sonos Symfonisk ? Je ne les ai jamais vus en vente auparavant. pic.twitter.com/8VEaJFRAQA – Adam Miarka (@adammiarka) 30 mars 2021

Écrit par Britta O'Boyle.