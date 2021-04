Suivant Haut-parleurs Sonos Ikea Symfonisk: Quelle est lhistoire jusquà présent?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos et Ikea ont tous deux annoncé l arrivée de nouveaux produits Symfonisk, bien quaucune des deux sociétés nait encore détaillé ces produits.

Heureusement, il y a un certain nombre de rumeurs qui circulent qui nous donnent une indication sur ce à quoi nous pouvons nous attendre - même si les détails sont un peu minces sur le terrain pour le moment.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les prochains haut-parleurs Sonos Ikea Symfonisk, actuellement considérés comme une refonte de la lampe de table et "une œuvre dart avec haut-parleur intégré".

Été 2021?

Lampe de table - 179 $ / 150 £

Haut-parleur dart mural inconnu

Un porte-parole de Sonos a déclaré à Pocket-lint: "Le partenariat [Sonos et Ikea] est plus fort que jamais et nous sommes enthousiasmés par les produits sur lesquels nous travaillons ensemble. Nous sommes impatients de partager davantage le moment venu."

Actuellement, on ne sait pas quand les "produits" pourraient sortir, mais nous pensons que ce sera avant la fin de lété étant donné quil y a eu des dépôts FCC et des teasers officiels sur les réseaux sociaux.

Le haut-parleur détagère de livres Sonos Ikea Symfonisk et le haut-parleur de lampe de table Symfonisk ont été mis en vente en août 2019, après avoir été annoncés plus tôt dans lannée. Il ne serait pas surprenant de voir les nouveaux produits Symfonisk annoncés dans les prochains mois, mais peut-être ne seront mis en vente que dans le courant de lété. Rien nest encore confirmé.

En termes de prix, selon The Verge , la mise à jour attendue du haut-parleur de la lampe de table coûtera apparemment à peu près le même prix que son prédécesseur. Si cela est vrai, ce serait environ 150 £ au Royaume-Uni et 179 $ aux États-Unis.

Lœuvre dart mural avec haut-parleur intégré - apparemment nommé Titan - na pas encore de prix supposé. On sattend à ce quil soit abordable et moins cher que des alternatives comme les offres Soundwall par exemple.

Art mural avec haut-parleur: similaire à dautres art mural Ikea avec technologie supplémentaire et cordon dalimentation

Mise à jour du haut-parleur de la lampe de table: éléments internes améliorés probables

Malgré les dépôts de la FCC, il ny a pas dénormes détails sur lun ou lautre pour le moment, car les manuels et les images des produits ont été laissés de côté.

The Verge prétend avoir vu une première image de lart mural avec un produit de haut-parleur intégré, et a déclaré que ce produit pourrait "ressembler à lune des impressions murales dIkea, seulement avec beaucoup plus de technologie de lautre côté (et un cordon dalimentation descendant de le fond)."

On ne sait actuellement pas si lart mural avec haut-parleur intégré sera une œuvre dart entière, ou si le module de haut-parleur pourrait être logé dans différents cadres, par exemple. Lun des dépôts de la FCC concerne un "module sans fil", ce qui pourrait suggérer ce dernier, mais ce nest actuellement pas clair.

En ce qui concerne le haut-parleur de lampe de table remanié qui est attendu, peu dinformations sont actuellement connues sur ce produit. Le modèle précédent a les spécifications Sonos Play: 1 sous son capot. Nous nous attendons à une mise à niveau du matériel en termes daudio et de processeur, permettant peut-être certaines des fonctionnalités les plus exigeantes, comme Sonos Sound Swap qui a été introduit sur Roam , par exemple.

On ne sait pas si la conception changera, mais des ajustements sont certainement probables. Étant donné quil devrait être le même prix, il est probable quil sagisse toujours dune grande lampe, plutôt que dune offre plus petite, même si plus petite serait bien à voir. Qui sait cependant, ce sera peut-être plus petit mais plus intelligent.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les prochains produits Sonos Ikea Symfonisk.

The Verge a rapporté quelques détails supplémentaires sur les haut-parleurs Sonos Symfonisk attendus. Il a dit que lun était un haut-parleur de lampe de table remanié et lautre était une œuvre dart avec haut-parleur intégré.

Janko Roettgers a tweeté quelques conclusions supplémentaires des dépôts de la FCC. Il a confirmé que les dépôts révélaient un orateur et que cela était cohérent avec le logiciel Sonos de la génération actuelle.

Daccord, oui, cest définitivement un haut-parleur Sonos. Je suppose que la société ne voulait pas que des gens comme @davezatz et moi passions en revue les dépôts, alors elle a taquiné le produit sur Instagram. https://t.co/JJvuQPLLL9 - Janko Roettgers (@ jank0) 6 avril 2021

Sonos a annoncé sur son compte Instagram officiel quun nouveau produit Symfonisk allait arriver.

La société a confirmé plus tard à Pocket-lint que cétait le cas, avec un porte-parole disant: «Le partenariat [Sonos et Ikea] est plus fort que jamais et nous sommes enthousiasmés par les produits sur lesquels nous travaillons ensemble. Nous sommes impatients de partager plus quand le moment est venu. "

Adam Miarka a tweeté une image de la lampe de table Sonos Ikea Symfonisk avec 20 $ de réduction. Il a suggéré quun haut-parleur Symfonisk mis à jour pourrait être à venir car il est rare que la gamme soit réduite.

Nouveau Sonos Symfonisk bientôt disponible? Je nai jamais vu ceux-ci en vente auparavant. pic.twitter.com/8VEaJFRAQA - Adam Miarka (@adammiarka) 30 mars 2021

