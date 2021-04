Sonos confirme larrivée dun nouveau haut-parleur Ikea Symfonisk

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos et Ikea travaillent sur un nouvel appareil Symfonisk . Aucune des deux entreprises na confirmé ce quest lappareil, mais les deux entreprises ont lancé un nouveau produit via leurs canaux de médias sociaux.

Pocket-lint a également contacté Sonos pour confirmation et un porte-parole nous a dit: «Le partenariat [Sonos et Ikea] est plus fort que jamais et nous sommes ravis des produits sur lesquels nous travaillons ensemble. Nous sommes impatients de partager davantage lorsque le moment est venu. "

En ajoutant du carburant au feu, Ikea et Sonos ont demandé un dépôt FCC et bien que le manuel, les détails de fonctionnement et les images du produit naient pas été mis à disposition sur le dépôt, nous savons que le produit sappelle actuellement Ikea FHO-E1913 et quil sagit dun " appareil sans fil ". Il a été accordé début avril 2021, suggérant quun lancement pourrait être imminent ou du moins dans les prochains mois.

Sur la base du dépôt, létiquette FCC pourrait se trouver en haut à larrière de lappareil et lappareil pourrait être de forme carrée comme un cube, mais le diagramme sur le dépôt peut ne pas faire référence du tout au produit et être simplement pour information les fins étant donné que les images du produit ont été masquées. Des rumeurs ont précédemment suggéré que les deux sociétés travaillent sur une mise à jour de la lampe de table Symfonisk - peut-être un modèle plus petit? Il a également été question dun plus petit Sub Sonos dans le passé.

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 6 Avril 2021

Bien que les détails soient actuellement rares, nous savons quun nouveau produit Sonos Ikea Symfonisk arrive et étant donné les produits passés résultant de la collaboration de ces deux sociétés, nous nous attendons à ce quil sagisse dun haut-parleur qui a également une autre fonction, comme létagère à livres et la lampe de table dorigine. orateurs lont fait lors de leur lancement en 2019.

Nous nous attendons également à ce quil sintègre pleinement dans le système Sonos, offrant toutes les fonctionnalités des autres haut -parleurs Sonos.

Écrit par Britta O'Boyle.