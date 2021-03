Sonos peut désormais diffuser de la musique Hi-Res 24 bits depuis Qobuz

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qobuz est le premier service de streaming musical à proposer un son Hi-Res 24 bits sur les enceintes Sonos.

Disponibles via l application Sonos S2 , les pistes prises en charge seront lues jusquà 48 kHz / 24 bits.

Qobuz a plus de 70 millions de pistes en Hi-Res disponibles sur sa plate-forme et en ajoute de plus en plus. Il propose également des téléchargements de musique Hi-Res via la boutique Qobuz.

Un abonnement Studio Premier coûte 14,99 £ / 14,99 $ / 19,99 € par mois avec accès aux pistes FLAC encodées en qualité studio - jusquà 192 kHz / 24 bits (bien que le streaming Sonos soit un peu inférieur, comme ci-dessus).

Un abonnement annuel coûte 149,99 £ / 149,99 $ / 179,99 €, payable annuellement. Cela équivaut à 12,49 £ / 12,49 $ par mois. Une période dessai gratuite est également disponible.

Un abonnement Studio Sublime est également disponible, à 249,99 £ / 249,99 $ / 249,99 € pour 12 mois, qui comprend des réductions sur les téléchargements audio haute résolution.

"Qobuz sest toujours efforcé de rendre accessible la meilleure qualité audio, à mesure que les gens sintéressent de plus en plus à un meilleur son. Désormais, sur les appareils Sonos, nous permettons à des millions de personnes supplémentaires de profiter facilement de lamélioration que laudio haute résolution peut apporter", a déclaré le directeur général de Qobuz US, Dan Mackta.

Les options de streaming Hi-Res du service sont désormais disponibles sur les appareils Sonos aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs pays dEurope centrale.

Écrit par Rik Henderson.