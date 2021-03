Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les haut-parleurs Sonos ont dexcellentes fonctionnalités - dont vous pouvez en savoir plus sur la plupart dans nos trucs et astuces Sonos - mais Sound Swap est un nouveau qui a été lancé sur le deuxième haut-parleur portable de la société, le Sonos Roam .

Cette fonction explique ce quest Sonos Sound Swap, son fonctionnement et les haut-parleurs sur lesquels il est disponible.

Sound Swap est une extension de lune des autres fonctionnalités proposées sur tous les haut -parleurs Sonos qui permet aux utilisateurs dintégrer un haut-parleur Sonos dans un groupe existant en appuyant et en maintenant le bouton lecture / pause au-dessus du haut-parleur que vous souhaitez ajouter au groupe.

Avec la fonction Sound Swap, maintenir le bouton lecture / pause enfoncé après loption de regroupement permet aux utilisateurs denvoyer la musique en cours de lecture sur le Sonos Roam vers lenceinte Sonos la plus proche plutôt que de la grouper, en transférant la musique de Roam vers une autre votre Sonos Five dans votre salon ou Sonos One dans votre cuisine.

Sonos Sound Swap fonctionne lorsque le Sonos Roam est connecté au Wi-Fi. Lorsquil est en Wi-Fi et que le bouton de lecture / pause sur Roam a été maintenu enfoncé, le haut-parleur invitera les autres haut-parleurs Sonos de votre réseau à émettre un son de fréquence ultrasonique.

Bien que vous nentendiez pas la fréquence ultrasonore avec vos propres oreilles, le microphone embarqué de Roam sera en mesure de détecter la fréquence et de déterminer à quel haut-parleur Sonos est le plus proche et donc vers lequel envoyer le son en fonction de la force du signal.

La musique passera de Sonos Roam à lenceinte la plus proche en quelques secondes. Il est à noter quil nest pas possible déchanger le contenu du cinéma maison.

Pour le moment, la fonction Sonos Sound Swap nest disponible que sur Sonos Roam, mais vous pouvez échanger la musique de Roam vers la plupart des autres enceintes du portefeuille Sonos - voir ci-dessous pour celles qui ne fonctionnent pas.

Sonos na pas dit si Sound Swap viendrait sur dautres haut-parleurs Sonos - en particulier Move, car la fonction est plus logique pour un haut-parleur portable que les haut-parleurs Sonos traditionnels.

Nous imaginons quil est possible que Sound Swap parvienne à dautres haut-parleurs via une mise à jour logicielle - et Sonos est généralement très bon pour améliorer ses haut-parleurs avec des mises à jour régulières - mais pour linstant, Sound Swap est uniquement sur Sonos Roam.

Si vous disposez dun Sonos Roam et que vous souhaitez utiliser la fonction Sound Swap pour envoyer de la musique à un autre de vos haut-parleurs Sonos, il y en a quelques-uns avec lesquels la fonction ne fonctionnera pas.

Les appareils Sonos suivants ne sont pas compatibles avec Sonos Sound Swap:

Sonos Play: 3

Sonos Play: 1

Port Sonos

Sonos Connect

Sonos Connect: Amp

Sonos Boost

Sonos a déclaré quil était incapable de contrôler les niveaux de fréquence des haut-parleurs passifs connectés au port Sonos et, comme il nécessite le son de fréquence ultrasonique pour détecter le lecteur le plus proche, le port nest pas compatible.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

La société a également déclaré que Play: 3, Play: 1. Connect and Connect: Amp na pas la puissance de traitement requise pour Sound Swap. Il est cependant possible de passer à Amp sil est connecté à des enceintes Sonos par Sonance.

Écrit par Britta O'Boyle.