Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a annoncé Roam, un haut-parleur portable qui agira non seulement comme un haut-parleur Sonos traditionnel, mais qui pourra également être emporté partout grâce à sa connectivité Bluetooth.

Le Sonos Roam se trouve aux côtés du Sonos Move beaucoup plus grand dans la gamme de haut-parleurs Bluetooth de la société, mais il offre des fonctionnalités supplémentaires et un design beaucoup plus portable, ne mesurant que 168 x 62 x 60 mm et ne pesant que 0,43 kg.

Le haut-parleur en forme de prisme triangulaire a une résistance à leau et à la poussière IP67 et contrairement à Sonos Move, Roam bascule automatiquement entre Wi-Fi et Bluetooth. Il y a aussi le réglage automatique TruePlay de Move à bord, mais il fonctionne à la fois via Wi-Fi et Bluetooth sur Roam plutôt que simplement Wi-Fi comme le faisait à lorigine Move, ajustant automatiquement le son à lenvironnement.

Les autres fonctionnalités incluent Sound Swap , qui vous permet dappuyer sur le bouton tactile de lecture / pause en relief sur le dessus et de le maintenir enfoncé pour regrouper le Roam avec un autre haut-parleur Sonos de votre système - comme vous le pouvez avec dautres haut-parleurs Sonos - ou de continuer à maintenir le bouton pour transférez la musique vers lenceinte Sonos la plus proche.

Sonos Roam peut être positionné horizontalement ou verticalement et il possède toutes les fonctionnalités que vous attendez dun haut-parleur Sonos typique, y compris la prise en charge de plus de 100 services de musique, Sonos Radio, un choix de Google Assistant ou Amazon Alexa , le couplage stéréo et Apple AirPlay 2 .

Il est disponible dans les options de couleur Shadow Black et Lunar White - comme Move - et sera disponible en précommande sur le site Web de Sonos à partir du 9 mars. Il coûtera 159 £ au Royaume-Uni, 169 $ aux États-Unis et 179 € en Europe, et la disponibilité débutera le 20 avril.

Écrit par Britta O'Boyle.