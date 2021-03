Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos devrait annoncer un nouveau petit haut-parleur Bluetooth portable le 9 mars sous la forme du Sonos Roam . Lorateur a déjà fait beaucoup de fuites au cours des deux dernières semaines, mais le dernier rapport nous en dit plus sur les fonctionnalités prétendument à venir.

The Verge - qui a également divulgué le design et le prix du Sonos Roam - dit que le haut-parleur sera doté dune fonction appelée Sound Swap, qui vous permettra dappuyer sur le bouton lecture / pause pour envoyer le son à un autre haut-parleur Sonos de votre système. Par exemple, écoutez de la musique dans votre jardin et appuyez sur le bouton pour passer directement à votre Sonos One dans la cuisine.

Le rapport affirme également que le Sonos Roam sera capable dutiliser simultanément Bluetooth et Wi-Fi, ce que le Sonos Move ne peut pas, et il sera également classé IP67 pour sa résistance à leau et à la poussière . Il est également dit que le Sonos Roam aura la fonction de réglage Auto Trueplay du Sonos Move, ce qui est logique, mais vous ne pourrez pas lutiliser comme haut-parleur surround pour le Sonos Arc ou Beam .

Le Sonos Roam devrait être en forme de prisme triangulaire, disponible en noir et blanc et disponible à partir du 20 avril. On dit quil coûte 169 $.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Sonos Roam dans notre rubrique distincte , ainsi que comment regarder lévénement du 9 mars. Vous pouvez également lire comment le Sonos Roam devrait se comparer au Sonos Move .

Écrit par Britta O'Boyle.