Événement Sonos March: comment le regarder et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos organisera un événement spécial le mardi 9 mars 2021 et vous pourrez le regarder en direct quand cela se produira.

La société de haut-parleurs a fait lobjet de nombreuses rumeurs au cours des deux derniers mois, avec des écouteurs et un nouveau haut-parleur Bluetooth plus petit apparaissant dans des fuites.

Voici tout ce que vous devez savoir sur lévénement spécial Sonos, comment vous pourrez le regarder et à quoi vous attendre.

Lévénement spécial Sonos aura lieu à 21h GMT, le mardi 9 mars 2021. Voici les horaires de votre emplacement:

Côte ouest des États-Unis: 13h PST

Côte est des États-Unis: 16 h HNE

Royaume-Uni: 21h GMT

Europe centrale: 22h CET

Vous pourrez regarder lévénement spécial Sonos sur Sonos.press . Si possible, nous hébergerons également la diffusion en direct ici.

Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a déclaré lors dune conférence téléphonique sur les résultats en février: "Nous restons déterminés à lancer au moins deux nouveaux produits par an et sommes sur la bonne voie alors que nous examinons notre feuille de route pour lexercice 2021. Nous sommes ravis de présenter notre nouveau produit le mois prochain. Restez à lécoute pour plus de détails. "

Spence a déclaré produit, plutôt que des produits, suggérant que nous ne verrons quun seul appareil de Sonos lors de lévénement spécial de mars. Il y a eu quelques rumeurs sur quelques appareils.

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 18 Février 2021

Les écouteurs Sonos font lobjet de spéculations depuis un certain temps déjà, depuis 2019 en fait. On parle également dun plus petit haut-parleur Bluetooth qui sera plus accessible que Move . Lun ou lautre de ces appareils est possible lors de lévénement de mars. Lisez notre article séparé sur ce que nous pensons voir.

Pour toute lactualité Sonos, visitez le hub de Pocket-lint ici .

Écrit par Britta O'Boyle.