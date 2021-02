Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a envoyé des invitations à un "événement spécial" qui aura lieu le mardi 9 mars 2021. Le PDG de la société, Patrick Spence, a précédemment confirmé quun nouveau produit se profilait à lhorizon et serait révélé en mars, mais aucune date précise na été donnée à lépoque. .

Linvitation ne donne pas grand-chose en termes de ce que lentreprise pourrait révéler lors de lévénement spécial, montrant le dos dune femme avec un petit sac à dos, apparemment en promenade ou en randonnée.

Les rumeurs ont toutes pointé vers le lancement d écouteurs Sonos, ainsi que dun haut-parleur Bluetooth plus petit que le Sonos Move actuel. Linvitation ne confirme pas non plus, bien quelle suggère un produit qui peut être emporté en mouvement, ce qui signifie que les deux sont encore des annonces plausibles en mars.

Lévénement spécial Sonos aura lieu à 13h00 PST, soit 21h00 GMT. Il sera diffusé en direct sur Sonos.press afin que vous puissiez suivre en direct lannonce du nouveau produit.

On dit que les écouteurs sont sur les oreilles et sont livrés avec un certain nombre de fonctionnalités, notamment USB Type-C, une entrée de ligne de 3,5 mm et une réduction du bruit. Le haut-parleur Bluetooth devrait être plus petit et plus abordable que Move. Il devrait également avoir un facteur de forme différent, les documents FCC suggérant cylindrique.

Vous pouvez tout lire sur ce que nous pensons être annoncé dans notre rubrique distincte . Nous avons également rassemblé toutes les rumeurs entourant les écouteurs Sonos et les rumeurs entourant le nouveau haut-parleur Bluetooth .

Écrit par Britta O'Boyle.