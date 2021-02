Que lancera Sonos en mars? Voici ce que nous pensons

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a taquiné les fans avec la confirmation de la sortie dun nouveau produit le mois prochain - mars 2021 - mais jusquà présent, il na pas détaillé ce que sera ce nouveau produit. Nous pensons que cest assez juste, ce nest pas amusant de tout savoir, nest-ce pas?

Les seuls détails dans cette carotte suspendue sont que la société est "engagée à lancer au moins deux produits par an", elle est "ravie de présenter son dernier produit le mois prochain", elle prévoit de fournir "des services qui améliorent et différencient davantage lexpérience client" , elle reste attachée à «linnovation dans nos segments de produits traditionnels» et nous «verrons linnovation continue».

Alors, que va lancer Sonos?

Il y a quelques produits sur lesquels Sonos semble travailler et qui pourraient légitimement apparaître en mars. Il se passe probablement beaucoup plus à huis clos, mais nous avons déjà vu quelques candidats faire surface dans des rumeurs.

Un haut-parleur Sonos avec Bluetooth, Wi-Fi et une station de chargement sans fil est apparu sur un dépôt FCC début février. Le dossier suggère que le haut-parleur sera plus petit que le Sonos Move et de forme cyndrique - mais il na pas révélé grand-chose dautre.

Un haut - parleur Bluetooth Sonos plus petit que vous pouvez mettre dans votre sac et emporter au parc ou à la plage mais qui sinsérerait dans votre système Sonos lorsque vous êtes à la maison serait incroyable, surtout si le prix est correct. Move est un excellent haut-parleur, mais il est cher et bien quil soit idéal pour le jardin, il est lourd pour être trimballé ailleurs.

Les écouteurs Sonos font le tour des rumeurs depuis un certain temps maintenant - depuis le début de 2019. Il a été initialement annoncé quils apparaîtraient avant la fin de 2020, mais jusquà présent, les écouteurs Sonos nexistent pas en dehors des rumeurs.

Un brevet très détaillé offrait une idée de ce que les écouteurs Sonos pourraient offrir sils apparaissent finalement, et le PDG Patrick Spence a déclaré à Pocket-lint dans une interview en 2019 que sil devait entrer dans une catégorie différente, il devrait être connecté à le système Sonos et offre quelque chose dunique. «Nous nallons pas simplement mettre une batterie en marche, ou gifler notre marque sur quelque chose. Nous voulons quelle soit connectée au système et quelle apporte quelque chose dunique à cet espace.» Spence na peut-être pas confirmé que les écouteurs étaient possibles, mais cela na pas non plus été nié.

Nous pouvons voir les écouteurs sans fil Sonos être un véritable succès auprès des fans de Sonos et cest une catégorie de produits dans laquelle Sonos devrait sétendre, même si elle serait confrontée à une concurrence féroce. Avec la fin de 2020 précédemment suggérée pour le lancement et un brevet avec des détails sérieux, les écouteurs sans fil Sonos ne sont certainement pas à un million de kilomètres dêtre une réalité?

Sonos a lancé Sonos Arc en juin 2020 avec l assistant Google intégré et Amazon Alexa . Il a ensuite discrètement annoncé le Sonos Arc SL - un modèle sans assistants vocaux pour 50 $ de moins - au début de décembre 2020. LArc SL nest cependant disponible quaux États-Unis, exclusivement via Costco.

Nous ne serions pas surpris de voir lArc SL rendu disponible ailleurs en 2021, même si nous soupçonnons que ce nest pas le produit auquel Spence faisait référence lorsquil sest dit "ravi de présenter son dernier produit". Bien quune option SL de lArc soit excellente, nous espérons plus que cela en mars.

Alors, que mettons-nous notre argent sur le lancement de Sonos en mars? Sur la base du fait quun nouveau haut-parleur est passé par FCC - ce qui signifie généralement quun lancement est imminent - nous investirions notre argent dans un petit haut-parleur Sonos compatible Bluetooth lancé en mars.

Nous ne perdons pas espoir que les écouteurs sans fil Sonos apparaissent à un moment donné, nous pensons que le timing dun mini-Move est sur largent.

Meilleures enceintes Bluetooth 2021: Top enceintes portables à acheter aujourdhui Par Dan Grabham · 11 Février 2021

Ce serait juste à temps pour lété - quand nous espérons tous pouvoir quitter nos maisons - et sinon, cela fonctionnera toujours avec le système Sonos à la maison, donc cest certainement gagnant-gagnant. Maintenant, si le prix pouvait être inférieur à 150 £, ce serait merveilleux.

Naturellement, nous avons demandé à Sonos quels étaient ses projets futurs, ce à quoi Tom Lodge, directeur des communications dentreprise chez Sonos, a déclaré: «Tout ce que je peux dire, cest que nous sommes ravis de présenter notre nouveau produit le mois prochain - et que je serai en contact avec plus de détails bientôt! "

Écrit par Britta O'Boyle.