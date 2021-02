Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos lance généralement quelques produits par an. En 2020, il sagissait de la barre de son Sonos Arc , du Sonos Five mis à jour et du Sonos Sub de troisième génération. En 2021, des rumeurs suggèrent que nous pourrions voir un autre haut - parleur Bluetooth et éventuellement une nouvelle catégorie de produits, comme des écouteurs.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant les mystérieux écouteurs Sonos dans notre fonction distincte , mais nous nous concentrons ici sur tout ce que nous avons entendu sur le prochain haut-parleur Sonos.

Peut-être mars 2021

Moins cher que Move

Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a déclaré lors dun appel aux résultats à la mi-février 2021 que la société était sur le point de lancer un nouveau produit, bien quil nait pas précisé de quoi il sagissait.

Spence a déclaré: "Nous restons déterminés à lancer au moins deux nouveaux produits par an et nous sommes en bonne voie alors que nous examinons notre feuille de route produit pour lexercice 2021. Nous sommes ravis de présenter notre nouveau produit le mois prochain. Restez à lécoute pour plus de détails."

Le mois suivant lappel serait mars 2021, bien quaucun événement officiel nait encore été programmé. Si nous ne voyons pas le prochain haut-parleur Sonos en mars, nous prédisons lheure de septembre / octobre, car cest généralement le moment où Sonos a publié des produits dans le passé.

En termes de prix, nous nous attendrions à ce que le nouveau haut-parleur Bluetooth Sonos soit au moins moins cher que Move, soit moins de 400 £ / 400 $. Nous espérons le voir arriver sous Sonos One - le rendant accessible à certains qui nauraient peut-être pas pu investir dans Sonos auparavant - mais pour linstant, nous devrons attendre de voir.

Numéro de modèle S27

Sonos Move Mini / Sonos Mini?

Pour le moment, aucune rumeur nindique le nom du prochain haut-parleur Sonos. La société a actuellement une stratégie de dénomination assez claire, bien que contrairement au prochain iPhone ou au téléphone Samsung Galaxy S, les haut-parleurs Sonos utilisent des noms plutôt que des numéros séquentiels, ce qui rend plus difficile la prédiction des futurs modèles.

Les Sonos One et One SL sont les plus petits haut-parleurs Wi-Fi du portefeuille, le Sonos Five le plus grand haut-parleur Wi-Fi. Il ny a rien entre ceux-ci, sauf si vous comptez le Sonos Play arrêté: 3. Le Sonos Move est actuellement le seul et unique haut-parleur Bluetooth et Wi-Fi, tandis que les barres de son sont appelées Arc et Beam . Il y a aussi la Playbase - qui est une base sonore - et le Sonos Sub. Fondamentalement, tout a un nom unique, nous nous attendons donc à ce que cela continue avec tous les nouveaux produits.

Comme Bluetooth a été mentionné dans le dossier FCC pour le prochain haut-parleur Sonos, cela suggérerait que le haut-parleur appartiendra au Sonos Move, mais il nest pas clair si Move deviendra une catégorie à part entière, comme le Sonos Move One ou Sonos Move. Mini pour un haut-parleur plus petit par exemple, ou si le prochain haut-parleur aura un nom entièrement différent non associé à Move, comme Sonos Mini ou Sonos Boom.

Le haut-parleur est répertorié sur la FCC sous le numéro de modèle S27, ce qui pour linstant ne nous rapproche pas de la prédiction dun nom. Il convient de mentionner que le Sonos Move original sappelait S17 lors de son apparition sur FCC et sil sagit dun haut-parleur Bluetooth alimenté par batterie comme le Move mais plus petit, il serait surprenant de voir le nom Move non incorporé dune manière ou dune autre.

Cylindrique

Plus petit que déplacer

Plus portable

Bien que le dépôt FCC concernant le prochain haut-parleur Sonos ne donne pas grand-chose en termes de conception, nous nous attendons à ce quil suive des traits de conception similaires à ceux du portefeuille Sonos actuel .

Nous nous attendrions à ce quil y ait une forme de commandes capacitives, de très petits trous constituant la grille du haut-parleur pour un look épuré et nous nous attendions à ce que le noir soit la principale option de couleur pour commencer. Si le blanc nest pas une option au lancement, nous ne serions pas surpris de le voir comme une option à une date ultérieure, même si nous aimerions également voir plus de couleurs - comme Sonos offert avec sa collection Sonos One Hay en édition limitée .

Le dépôt FCC montre une étiquette circulaire qui sera apparemment "gravée au laser autour du périmètre de la surface inférieure de lappareil", ce qui suggère que le haut-parleur pourrait être de forme cylindrique, comme lUE Boom et Megaboom , plutôt quovale comme le Move, signifiant un nouveau facteur de forme. L UE Boom 3 et Megaboom 3 sont étanches, tout comme le Move, nous espérons donc voir létanchéité sur le prochain haut-parleur Sonos.

Le dossier de fuite mentionne également une station de chargement sans fil qui utilise moins dénergie que le Move actuel, suggérant que le prochain haut-parleur est plus petit que le Move et, espérons-le, plus léger pour le rendre plus portable. Sil est plus petit et plus léger, il naurait pas besoin de la poignée intégrée du Move, il est donc probable quil soit assez différent.

Cependant, dautres aspects de conception que nous nous attendrions à voir sur un haut-parleur Bluetooth Sonos sont une bascule Wi-Fi vers Bluetooth, permettant aux utilisateurs de basculer facilement entre les deux modes et un bouton de couplage.

Bluetooth, Wi-Fi 5

Batterie rechargeable

Trueplay automatique, AirPlay 2

Caractéristiques du système Sonos

Sur la base du dépôt FCC, le prochain haut-parleur Sonos aura Bluetooth, ainsi que la prise en charge de la technologie Wi-Fi 5 (802.11ac), ce qui pourrait améliorer les performances lorsque ce haut-parleur est utilisé dans le cadre dun système Sonos. Pour référence, le Sonos Move prend en charge le Wi-Fi 4, bien quil offre toujours dexcellentes performances lorsquil fait partie de notre système Sonos , ainsi quun haut-parleur Bluetooth.

Comme mentionné précédemment, le dépôt FCC montre également une station de chargement sans fil qui nécessite moins dénergie que le Sonos Move actuel. Cela suggère que le prochain haut-parleur Bluetooth Sonos fonctionnera de la même manière que Move, lui permettant dêtre utilisé comme un haut-parleur Sonos typique lorsquil est sur sa base et en mode Wi-Fi, mais dispose dune batterie rechargeable pour vous permettre de lemporter avec vous. la plage, ou au parc. Moins de puissance suggère que ce sera une batterie plus petite que les 11 heures du Move.

Sonos a toutefois annoncé un kit de batterie de remplacement pour le Move, alors peut-être que le nouveau haut-parleur offrira un moyen encore plus simple déchanger la batterie, permettant aux utilisateurs davoir une batterie de rechange avec eux sils sont loin de chez eux et non à proximité de la station de charge.

Aucune autre fonctionnalité ou spécification na encore été mentionnée dans les rumeurs, donc pour linstant, on ne sait pas si le prochain haut-parleur Bluetooth Sonos aura Google Assistant et Amazon Alexa à bord comme le Move, ou sils offriront le réglage Auto Trueplay . Nous nous attendons à ce dernier, car les haut-parleurs Sonos offrent tous un son exceptionnel et Auto Trueplay permet datteindre cet objectif avec un appareil qui ne reste pas au même endroit - comme le Move.

Nous nous attendons également à voir la prise en charge d AirPlay 2 étant donné que tous les derniers haut-parleurs de la société loffrent, et nous savons que tout nouveau haut-parleur Sonos aura toutes les fonctionnalités fournies avec les autres haut-parleurs du système Sonos, comme la prise en charge de plus de 100 services musicaux, regroupement et contrôle faciles via des assistants vocaux comme Google et Alexa, même si le haut-parleur lui-même na pas de commande vocale intégrée.

Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a annoncé que son entreprise se préparait à lancer un nouveau produit en mars 2021 lors dun appel aux résultats.

Un dépôt FCC de Sonos suggère que la société travaille sur un autre haut-parleur portable avec Bluetooth.

Écrit par Britta O'Boyle.