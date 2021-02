Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a annoncé que son entreprise se préparait à lancer un nouveau produit en mars 2021.

Lors d un appel aux résultats le 10 février 2021 , Spence a confirmé que Sonos sapprochait du lancement dun nouveau produit: "Nous restons déterminés à lancer au moins deux nouveaux produits par an et sommes en bonne voie alors que nous examinons notre feuille de route produit pour lexercice 2021", il dit (selon une transcription via Seeking Alpha ). "Nous sommes ravis de présenter notre tout nouveau produit le mois prochain. Restez à lécoute pour plus de détails."

Spence a ajouté lors de lappel des résultats de Sonos que son entreprise prévoyait de "continuer à fournir de nouveaux produits innovants que les clients nouveaux et existants adorent, ainsi que des services qui améliorent et différencient davantage lexpérience client". Il a déclaré que Sonos restait "déterminé à maintenir une concentration constante sur linnovation dans nos segments de produits traditionnels et vous verrez une innovation continue."

Gardez à lesprit quun haut-parleur portable Sonos a récemment fait surface à la FCC , ce qui indique souvent un lancement imminent. Lappareil qui na pas encore été dévoilé, répertorié par la FCC sous le numéro de modèle S27, est peut-être de conception cylindrique et pourrait être livré avec une station de chargement sans fil. Il offre à la fois Bluetooth et Wi-Fi 5 (802.11ac) et nécessite apparemment moins dénergie que les haut-parleurs Sonos existants tels que le Sonos Move.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Nous pensons que le haut-parleur pourrait être beaucoup plus petit que le Sonos Move, dautant plus que le Move pèse 6,6 livres et est beaucoup plus grand que la plupart des haut-parleurs portables disponibles. Si tel est le cas, le nouveau haut-parleur aura peut-être un prix plus attractif. Le déménagement coûte 400 $.

Écrit par Maggie Tillman.