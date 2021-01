Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a annoncé un kit de remplacement de batterie DIY pour son haut - parleur portable Move lancé à la fin de 2019.

Lorsque le haut-parleur Bluetooth a été annoncé, Sonos a déclaré que la batterie Move durerait environ trois ans, soit 900 charges, en fonction de celle qui venait en premier. Passé ce délai, alors que le Move fonctionnait toujours, la batterie lorsque le haut-parleur nétait pas sur sa station de charge offrirait moins de temps entre les charges.

Le kit de batterie de remplacement est livré en Shadow Black et Lunar White - comme le haut-parleur Move lui-même - et il comprend une nouvelle batterie, des outils pour vous aider à retirer lancienne batterie, des vis de remplacement et des instructions. Sonos dit que la batterie offrira jusquà 11 heures par charge.

Alors que la plupart des propriétaires de lenceinte Move nauront probablement pas besoin dacheter une batterie de remplacement pour le moment étant donné que lappareil na même pas 18 mois, il est bon de voir loption là-bas pour ceux qui emmènent leur Move partout et ont peut-être vu la batterie la vie diminue entre les charges.

Le Move est actuellement le seul haut-parleur Bluetooth portable du portefeuille Sonos . Il fonctionne comme un haut-parleur Bluetooth typique en mode Bluetooth, et lorsquil est connecté au Wi-Fi, il offre toutes les fonctionnalités Sonos habituelles, ainsi quune commande vocale intégrée avec un choix de Google Assistant et d Amazon Alexa . Il offre également Auto Trueplay, ajustant automatiquement son son à son environnement, et prend également en charge Apple AirPlay 2 .

Le kit de batterie Sonos Move coûte 69 USD aux États-Unis et est disponible sur le site Web de Sonos.

Écrit par Britta O'Boyle.