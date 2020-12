Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos aurait publié une version sans microphone de Sonos Arc, sa barre de son Dolby Atmos, en Amérique du Nord.

La nouvelle barre de son porte la marque «SL» - identique aux enceintes Sonos One SL qui manquent également de microphones. Cependant, alors que ces haut-parleurs nont reçu aucune réduction de prix, cette version de lArc est 50 $ moins chère que le modèle régulier. Contrairement au Sonos Arc, qui est disponible en noir, le Sonos Arc SL est disponible dans une couleur «édition ombre» (qui est essentiellement presque noire). Il ne semble pas y avoir dautres différences entre les deux.

Dans notre examen du Sonos Arc classique, nous lavons décrit comme une superbe barre de son Dolby Atmos - avec les meilleurs - et possède toutes les cloches et les sifflets du système multi-pièces de Sonos et plus encore. Il vous suffit de lassocier à un téléviseur compatible Dolby Atmos pour obtenir les meilleures performances.

Si vous lisez ceci au Royaume-Uni et que vous voulez mettre la main sur un: Désolé, pas de dés. Il est censé être disponible exclusivement chez Costco aux États-Unis et au Canada à partir du 2 décembre 2020. Android Central a remarqué quil était déjà vendu chez Costco et est récemment apparu sur Reddit.

Daprès ce que nous pouvons dire, laudio et le matériel sont identiques sur le Sonos Arc SL. Il est juste grisé et manque de micros intégrés pour les commandes vocales Alexa et Google Assistant. Il en coûte également 749 $ au lieu de 799 $. Bien que ce ne soit pas une économie énorme, chaque petit geste aide, non? Surtout à Noël.

Écrit par Maggie Tillman.