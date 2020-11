Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a lancé Sonos Radio HD, un niveau de diffusion haute définition sans publicité de son service de diffusion radio lancé en avril 2020.

Sonos Radio a été conçu pour rendre lécoute de la radio plus facile et meilleure pour les utilisateurs de Sonos, et le niveau HD a maintenant été introduit pour offrir aux utilisateurs un son 16 bits de qualité CD avec la possibilité de sauter, de répéter et de ne pas interrompre les publicités.

Sonos Radio HD offrira des stations sélectionnées par des artistes qui proposent non seulement des listes de lecture, mais aussi des interviews et des commentaires, la première station étant la Dolly Partons Storyteller Radio et la première émission étant Songteller Special.

La société a déclaré que la station évoluerait continuellement avec les succès de Parton, ses artistes préférés et ses commentaires sur les chansons et les moments de sa carrière. Il y a cinq autres stations organisées par des artistes alignées pour le début de 2021.

Le service dabonnement Radio HD - qui sera disponible sur lapplication Sonos S2 et offrira un essai gratuit de 30 jours - sera également livré avec dautres stations originales pour promouvoir la pleine conscience, la productivité et la relaxation, notamment The Inner Now, Chill Beats et Mellow Morning.

Il y aura également des explorations plus profondes des genres et des scènes musicales, ainsi que des sons de sommeil avec six stations de sommeil dédiées, notamment White Noise, Brown Noise, Pink Noise, Rain, Rainforest et Piano. Vous pourrez configurer ces stations de veille pour quelles se répètent, ainsi que définir une minuterie pour les désactiver.

Le service Sonos Radio HD sera dabord lancé au Royaume-Uni et aux États-Unis avant de sétendre à dautres pays. Il coûtera 7,99 £ par mois au Royaume-Uni et 7,99 $ par mois aux États-Unis après la fin de lessai de 30 jours.

Sonos a également annoncé quil apportait de nouvelles stations et du contenu au niveau Sonos Radio financé par la publicité, tout en étendant la disponibilité à cinq autres pays, dont le Danemark, la Norvège, la Suisse, lAutriche et la Belgique, portant le total à 16.

Écrit par Britta O'Boyle.