Léquipe Sonos et Disney + pour le lien mandalorien

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos et Disney + ont uni leurs forces - jeu de mots - pour la première de la deuxième saison de The Mandalorian, qui arrive le 30 octobre.

Cette collaboration vise à aider les fans à profiter dun meilleur son chez eux et à explorer les nouvelles histoires, galaxies et partitions originales de la saison dans un son immersif via les barres de son Sonos Arc ou Sonos Beam .

La Sonos Arc est la toute dernière barre de son de la société, offrant un son 3D et une prise en charge de Dolby Atmos , tandis que la Sonos Beam est un haut-parleur intelligent qui offre un son exceptionnel en soi, ainsi que dans une configuration de son surround 5.1.

En plus dencourager une meilleure expérience sonore, léquipe Sonos et Disney + voit ceux qui améliorent leur système de cinéma maison avec un Sonos Arc, Sonos Beam ou certains ensembles de haut-parleurs Sonos entre le 1er octobre et le 31 octobre 2020, obtenant six mois de Disney + inclus.

De plus, Sonos Radio verra apparaître le 30 octobre une nouvelle station organisée à la main, intitulée Things That Stuck, du compositeur de la saison 2 de The Mandalorian, Ludwig Göransson, avec des centaines de chansons qui lont influencé. La bande originale de la saison 2 de Mandalorian fera également ses débuts sur la station avec des commentaires exclusifs.

La saison 2 de Mandalorian débute le 30 octobre 2020 et est exclusivement diffusée sur Disney +.

Les six mois des ensembles de haut-parleurs Disney + avec Sonos Arc, Beam ou Sonos inclus ne sont disponibles que pour les nouveaux abonnés Disney + aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Suède.

Écrit par Britta O'Boyle.