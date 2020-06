Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sonos a publié une nouvelle version de deuxième génération de son logiciel système qui apporte quelques nouvelles fonctionnalités à la table.

Nous utilisons une version bêta de celle-ci depuis un certain temps pour tester la barre de son Sonos Arc , nous avons donc connu certains des changements.

Voici notre guide sur les nouveautés de Sonos S2 et si vous bénéficierez des ajouts.

Sonos S2 (qui porte simplement le nom de Sonos ) est la dernière version du logiciel système qui relie tous les appareils Sonos. Il sagit dune mise à jour générationnelle majeure en ce quil ajoute la prise en charge de Dolby Atmos (pour Sonos Arc) et de quelques autres nouvelles fonctionnalités.

Il a été construit à partir de zéro avec les futures mises à jour et fonctionnalités à lesprit, telles que la prise en charge de la diffusion de musique Atmos haute résolution, etc.

Si votre système Sonos est composé denceintes et dappareils ne figurant pas sur la liste héritée ( que vous pouvez vérifier ici ), vous pouvez mettre à niveau vers la nouvelle application Sonos (pour Sonos S2).

Cependant, vous devrez le faire manuellement, car lapplication Sonos Controller actuelle sera automatiquement mise à jour vers Sonos S1, et non S2.

Pour ce faire, il vous suffit de télécharger lapplication Sonos S2 depuis l App Store ici ou Google Play ici .

Supprimez lapplication Sonos précédente de votre téléphone ou tablette, puis ouvrez la nouvelle. Votre système devrait se mettre à jour automatiquement et tous vos paramètres et services devraient être transférés.

Pour obtenir Sonos S2 pour ordinateur de bureau, ouvrez votre application de bureau actuelle sur Mac ou Windows et appuyez sur le bouton de mise à jour qui apparaît. La nouvelle version sera téléchargée et installée.

Si vous disposez dun kit hérité, vous devrez peut-être les séparer de votre nouvel équipement Sonos pour mettre à niveau ce dernier vers Sonos S2. Le kit hérité continuera de fonctionner sur le logiciel système dorigine Sonos S1.

Vous pouvez également choisir de conserver tout votre équipement Sonos sur Sonos S1 (car il a été renommé), bien que cela signifie que vos enceintes Sonos ultérieures ne bénéficieront daucune nouvelle fonctionnalité et que tout produit commercialisé après mai 2020 ne sera pas compatible.

Nous avons joué avec le nouveau logiciel et ce sont les nouveaux aspects qui sont arrivés avec.

Le plus grand changement est la prise en charge de Dolby Atmos. Il sagit principalement de la barre de son Sonos Arc, qui comprend deux pilotes de haut-parleurs ascendants qui permettent des canaux de hauteur supplémentaire.

À lheure actuelle, aucun autre haut-parleur Sonos nest compatible avec Dolby Atmos, mais cela indique également que le nouveau logiciel est capable de prendre en charge dautres technologies audio haute résolution / bande passante élevée qui pourraient être ajoutées à lavenir.

Alors que la dernière version de lapplication ressemble à la dernière, son design a été affiné pour un look légèrement plus propre et une meilleure navigation.

Certes, nous avons trouvé plus facile de parcourir lapplication et de trouver la musique que nous voulions.

Lécran de lecture est également plus joli, avec une esthétique plus nette et plus épaisse et des boutons à lécran plus grands. Le logo du service de streaming - votre source - est également mieux affiché.

Bien que nous nayons pas pu le tester nous-mêmes (nous navions quun seul haut-parleur lié à la version bêta), vous pouvez maintenant enregistrer des groupes de chambres afin de ne pas avoir à sélectionner manuellement les chambres à ajouter à une zone ou à un groupe à chaque fois . Vous pouvez simplement le configurer la première fois et appuyer sur un bouton pour diffuser sur tous les appareils de cette sélection.

En toute honnêteté, il ny a pas beaucoup de changements plus importants à trouver dans lapplication pour linstant - sauf pour une "meilleure sécurité" qui est difficile à quantifier exactement. Cependant, la dernière plate-forme est mieux conçue pour les futures mises à jour. Et, le fait que vous devriez pouvoir lutiliser intuitivement car il est similaire à la dernière version est une bonne chose. Qui veut se familiariser avec une nouvelle application uniquement pour utiliser un système audio existant?

Il convient également de noter quune fois tous les favoris, les services et les paramètres transférés seront transférés vers la nouvelle application. Donc, à moins que vous nayez désigné un kit hérité, il ny a aucune raison de ne pas commencer à profiter de Sonos S2.