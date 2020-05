Les nouveaux Sonos Five et Sonos Sub suggèrent un rafraîchissement majeur à venir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Des images et des détails pour un nouveau haut-parleur Sonos Five - remplaçant le Sonos Play 5 - et un nouveau Sonos Sub ont émergé, ajoutant aux rumeurs précédentes dune nouvelle barre de son Sonos , qui aurait été appelée Sonos Arc.

Le nouveau Sonos Five ressemble à un remplacement du Sonos Play 5 , avec trois grands woofers, deux tweeters pour gérer les hautes et moyennes fréquences et un tweeter unique dédié pour plus de clarté.

La construction boxy minimaliste semble être une évolution du modèle précédent. Selon winfuture.de qui a annoncé la nouvelle, vous pourrez utiliser le Sonos Five en mode stéréo, ces tweeters inclinés semblant être conçus pour créer plus de largeur.

De plus, vous pourrez utiliser deux haut-parleurs Sonos Five pour créer un ensemble stéréo. Ce haut-parleur a été réglé par Giles Martin et sera compatible avec lapplication Sonos ou AirPlay 2 , ainsi quen acceptant une entrée de 3,5 mm.

Avec les images apparaissant en noir et blanc, il semble que Sonos reste fidèle à ses coloris éprouvés.

Apportant de la viande dans la gamme basse, il y aura également un nouveau Sonos Sub. Il semble que le design soit similaire à la version précédente, mais il y a peu de détails sur ce qui a réellement changé.

Nous navons pas de prix pour les nouveaux appareils Sonos - nous nous attendons à ce quils soient similaires aux modèles sortants - mais winfuture.de dit quils seront annoncés le 6 mai 2020, quand nous en saurons plus.