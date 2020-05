Rendu inachevé pour une nouvelle Sonos Playbar 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sonos a connu une période légèrement complexe récemment, avec divers messages qui se sont légèrement embrouillés dans lesprit des gens sur ce que lavenir réserve à ses haut-parleurs hérités. Heureusement, cela est relativement clair maintenant, avec la mise à jour du logiciel S2 , et il semble que cela revienne aux questions de matériel.

Certaines sections de sa gamme de haut-parleurs sont assez statiques depuis un certain temps, notamment la barre de lecture Sonos . Nous avons dabord examiné la barre de son géante et le haut-parleur multi-pièces au début de 2013, et cest depuis lors le choix par défaut pour une grande barre de son Sonos.

Plus récemment, le Sonos Beam est arrivé pour convenir aux personnes avec un peu moins despace et exigeant un peu moins de punch, et cest un superbe haut-parleur, mais la Playbar originale a été disponible tout le temps. Maintenant, il semble quil y aura une mise à jour, si lon en croit les rendus de produits qui ont fui et éventuellement inachevés, découverts par Dave Zatz.

Les rendus montrent une toute nouvelle barre de lecture Sonos avec un design radicalement rationalisé qui réduit considérablement la hauteur de la barre, bien que la largeur de la marque reste impressionnante.

Cependant, quelle que soit la faible résolution, les rendus sont également apparemment incomplets - celui ci-dessus a un manque notable de ports à larrière de la barre de son, ce qui signifie que nous ne pouvons pas être sûrs de ses options de connectivité.

En labsence dune fiche technique, nous ne savons pas non plus à quoi ressemblera son son réel, bien quil y ait des spéculations selon lesquelles cela pourrait amener Dolby Atmos à la table, compte tenu de la taille de la barre.

Quoi quil en soit, si ces images sont exactes, il semble que le vénérable Playbar reçoive une énorme mise à jour, et nous sommes ravis de voir si cela sera officiellement confirmé de sitôt - Zatz cite une date de lancement le 6 mai, donc nous navons apparemment pas longtemps attendre.