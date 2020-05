Le logiciel système Sonos S2 arrive le 8 juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sonos publiera sa prochaine mise à jour logicielle majeure le 8 juin 2020, avant la sortie de plusieurs nouveaux produits quelques jours plus tard.

Le nouveau logiciel, connu sous le nom de Sonos S2, ajoutera de nouvelles fonctionnalités à la grande majorité des appareils Sonos .

Il apportera la prise en charge des formats audio de résolution supérieure, y compris Dolby Atmos , qui est introduit dans la barre de son Sonos Arc comme une première pour la société.

Linterface utilisateur arborera une refonte pour faciliter la recherche de contenu. Et, il y aura de nouvelles capacités de personnalisation, y compris lintroduction de groupes de chambres enregistrés.

Les trois nouveaux produits de Sonos - Arc, Five et Sub Gen 3 - fonctionneront automatiquement sur le nouveau logiciel. Les autres appareils seront mis à jour lorsquun utilisateur télécharge la dernière version de lapplication et suit le guide de configuration.

Ceux qui ont des appareils hérités - comme indiqué ici - pourront continuer à utiliser leurs haut-parleurs sur lancien logiciel Sonos quils exécutent actuellement. Cependant, ils devront soit être isolés et fonctionner sur leur propre réseau séparé Sonos, soit les appareils plus récents devront rester sur lancien logiciel sans avoir accès aux nouvelles fonctionnalités.

Dautres nouvelles fonctionnalités arriveront avec le logiciel Sonos S2 à temps.