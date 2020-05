Sonos Five remplace Play: 5 et un nouveau sous-marin de 3e génération dévoilé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sonos a dévoilé un remplacement pour son haut-parleur multiroom Play: 5 , supprimant le "Play" de son nom dans le processus.

Le Sonos Five a été repensé et dispose dun nouveau matériel, afin de mieux utiliser les nouvelles fonctionnalités du logiciel Sonos S2 qui sortira en juin.

Sonos a également annoncé une version de troisième génération de son populaire subwoofer Sub , qui conservera le même aspect quauparavant, mais qui bénéficiera également dun matériel interne amélioré.

Le nouveau Sonos Five est, pour la première fois, disponible en tout blanc (ainsi quen noir) et contient trois woofers personnalisés dans un boîtier étanche, pour fournir des basses riches sans réverbération ni écho.

1/3 Sonos

Il arbore également trois tweeters - un central et deux angulaires - pour des hautes fréquences précises. Vous obtenez une large scène sonore stéréo, avec les cinq utilisant la technologie de réseau phasé et six amplificateurs numériques de classe D garantissant des performances premium de chacun des pilotes.

En plus de travailler confortablement dans une configuration multiroom Sonos - connectée via le prochain logiciel Sonos S2 - vous pouvez associer deux haut-parleurs Sonos Five pour un son stéréo haut de gamme.

Le haut-parleur est également livré avec une connectivité Ethernet et Wi-Fi, ainsi quune entrée de ligne pour les appareils analogiques, tels quun lecteur de vinyle.

Le Gen 3 Sonos Sub dispose également de nouvelles technologies de mémoire, de traitement et sans fil pour le mettre à jour, bien que la conception externe classique reste.

1/3 Sonos

Il dispose de deux amplificateurs numériques de classe D, de deux pilotes dannulation de force et de deux ports acoustiques pour les basses profondes.

Comme son prédécesseur, il peut être connecté sans fil à nimporte quel appareil Sonos et fonctionne particulièrement bien pour étendre les niveaux de basses de la Sonos Five ou de la toute nouvelle barre de son Sonos Arc .

Les deux nouveaux appareils seront disponibles à partir du 10 juin, les précommandes étant ouvertes dès maintenant. Le Sonos Five est au prix de 499 £ / 499 $ / 579 € en blanc ou noir, tandis que la nouvelle version du Sub est de 699 £ / 699 $ / 799 € et également disponible en blanc ou noir.