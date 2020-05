Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sonos a annoncé le remplacement de sa barre de son Playbar , et cette fois-ci, elle intègre Dolby Atmos et les assistants intelligents.

Le Sonos Arc est une barre 5.0.2 avec HDMI eARC et une expérience complètement repensée sur la Playbar.

Il est livré avec une nouvelle esthétique, avec des bords incurvés élégants et des extrémités arrondies qui ressemblent à lenceinte Sonos Move si vous regardez cela den haut. Cela lie le nouveau bar avec le reste de la famille Sonos .

Il y a 11 amplificateurs numériques de classe D à lintérieur, avec huit woofers elliptiques et trois tweeters à dôme en soie.

Trois des pilotes font face à gauche, au centre et à lavant pour un paysage sonore direct. Il y en a deux - un coudé à chaque extrémité - pour fournir les canaux de largeur. Et il y a deux angles vers le haut pour les canaux de hauteur Dolby Atmos .

En tant que système denceintes Sonos, il se connecte au logiciel Sonos - dans ce cas, le prochain Sonos S2 - et peut être lié à dautres enceintes et appareils Sonos dans la maison.

Il est également livré avec la prise en charge intégrée dAlexa et de lAssistant Google, avec quatre microphones à champ lointain à bord pour entendre avec précision vos commandes.

Contrairement à la Playbar quil remplace, qui ne proposait quune entrée audio numérique optique, lArc est compatible HDMI eARC, vous pouvez donc lalimenter en audio à partir de votre téléviseur ou récepteur AV via un port HDMI. HDMI eARC est nécessaire pour la lecture Dolby Atmos, mais vous pouvez également connecter la barre à un téléviseur prenant en charge HDMI ARC ou optique via un adaptateur.

1/7 Sonos

Une fois connecté via HDMI, vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour contrôler lArc via HDMI CEC. Alternativement, comme la Playbar précédemment, vous pouvez également utiliser des commandes IR.

La prise en charge dApple AirPlay 2 est intégrée et la barre de son fonctionnera aussi bien sur un meuble TV que sur le mur (via un support mural supplémentaire en option - que lArc reconnaît immédiatement et ajuste la signature sonore en fonction).

Un port Ethernet 10/100 peut également être trouvé sur le haut-parleur, ou vous pouvez le connecter sans fil avec une connexion Wi-Fi 2,4 GHz.

Si vous ajoutez un haut-parleur Sonos Sub et / ou Sonos One / Play: 1, vous pouvez étendre lexpérience home cinéma jusquà 7.1.2.

Le Sonos Arc est désormais disponible en pré-commande en noir ou blanc et sera disponible à partir du 10 juin dans de nombreux pays du monde. Il est au prix de 799 £ / 799 $ / 899 €, avec le support mural en option à 79 £ / 79 $.