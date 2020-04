Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sonos a lancé son propre service de streaming, gratuit pour tous les utilisateurs de haut-parleurs Sonos anciens et nouveaux.

Sonos Radio est une plate-forme financée par la publicité et donne un accès illimité à plus de 60000 stations de radio numériques du monde entier, de partenaires comme TuneIn, ainsi que Global et Radio.com aux États-Unis, qui seront bientôt ajoutés.

Il existe également des stations Sonos - plus de 30 stations musicales sélectionnées dans plusieurs genres. Et, Sonos Sound System, une plate-forme sans publicité pour de la musique nouvelle et bien connue et des histoires en coulisses.

Il héberge également des stations exclusives et sans publicité organisées par des musiciens et des artistes, la première étant créée par le leader de Radiohead, Thom Yorke.

Dautres stations dartistes seront ajoutées dans les semaines à venir, dont une de David Byrne de Talking Head et une autre de Brittany Howard, lauteure-compositrice-interprète dAlabama Shakes.

Chacun choisira des chansons qui ont influencé sa carrière, ainsi que des morceaux qui les inspirent aujourdhui. Comme le dit Yorke, il a choisi des morceaux qui «me fascinent ou me touchent, mobsèdent, me défient, ouvrent de nouvelles portes, me rappellent ce que jaurais pu oublier, sont incroyablement complexes ou élégamment simples, violents, drôles, désordonnés, lourds la lumière. Tout ce qui ma frappé au-dessus de la tête. "

Le service Sonos Radio se déploie maintenant en tant que mise à jour de lapplication Sonos pour mobile, et sera ensuite jouable via les haut-parleurs et les appareils de lentreprise.

Il est pris en charge par tous les kits Sonos, y compris les équipements hérités qui continueront de fonctionner sur sa propre version du logiciel système Sonos à partir de juin.