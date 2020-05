Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sonos a annulé sa décision darrêter plusieurs de ses haut-parleurs et appareils hérités. Cependant, il publiera une nouvelle mise à jour logicielle le 8 juin 2020 quils ne pourront pas prendre en charge.

Le Sonos S2 sera réservé aux appareils actuels et nouveaux, car il nécessite la plus grande puissance de traitement quils fournissent. Mais cela ne signifie pas que votre ancien kit sera obsolète. En effet, les produits hérités continueront de fonctionner comme ils le font maintenant - vous naurez quà prendre une décision sur eux ou deux.

Nous détaillons ici les différents appareils qui seront affectés, ainsi que les options que vous aurez après la sortie de Sonos S2.

Sonos S2 est la nouvelle mise à jour majeure du logiciel système qui arrivera à la grande majorité des haut-parleurs et appareils Sonos le 8 juin 2020. Elle ajoutera de nouvelles fonctionnalités, telles que la prise en charge de Dolby Atmos (pour la nouvelle barre de son Sonos Arc ), ainsi que dautres formats audio et groupes de salles de plus haute résolution.

Il deviendra le logiciel par défaut pour tous les appareils Sonos compatibles à lavenir.

Tous les appareils plus anciens (comme dans la liste ci-dessous) pourront continuer sur le logiciel Sonos actuel - appelé en interne Sonos S1.

Après la sortie de la mise à jour Sonos S2, les appareils suivants ne seront pas mis à niveau et devront rester sur le logiciel de génération actuelle (Sonos S1):

Pont Sonos

Sonos Connect

Sonos Connect: ampli

Télécommande sans fil Sonos CR200

Sonos Play: 5 (Gen 1)

Lecteurs de zone Sonos (ZP90, ZP100, ZP120, etc.)

Tous les autres appareils Sonos pourront exécuter le logiciel Sonos S2.

Comme les téléviseurs, les smartphones, les tablettes et la plupart des autres types déquipements de divertissement, les appareils Sonos montrent inévitablement leur âge - non pas en raison de leur technologie audio, mais en raison des capacités de traitement et de stockage disponibles lors de leur premier lancement. Les appareils concernés ne pourront donc plus exécuter efficacement les derniers logiciels ou les services de streaming les plus avancés et les plus modernes.

Après tout, certains appareils ont 13 ans. Combien de personnes sattendent à ce quun téléviseur de 13 ans exécute Netflix, 4K ou même BBC iPlayer ces jours-ci?

Sonos continuera de publier des correctifs pour léquipement hérité si des failles de sécurité sont détectées, mais pas les mêmes améliorations importantes que le reste de sa famille de haut-parleurs.

Si vous possédez lun des appareils ci-dessus et craignez quils cessent tout simplement de fonctionner en juin, soyez assuré que ce ne sera absolument pas le cas.

Au lieu de cela, vous pourrez continuer à les utiliser sur leur logiciel actuel (Sonos S1). Il y a cependant quelques mises en garde à ce sujet.

Par exemple, si vous souhaitez utiliser des produits hérités avec des haut-parleurs plus récents dans le même réseau Sonos, vous ne pourrez pas mettre à jour les nouveaux appareils vers Sonos S2. Ils continueront tous à fonctionner ensemble, mais vos nouveaux appareils devront rester sur Sonos S1 pour ce faire.

Alternativement, vous pouvez isoler les anciens appareils concernés et les exécuter séparément sur vos nouveaux haut-parleurs, cest-à-dire. exécutez deux zones connectées indépendamment dans votre maison plutôt quune. Les anciens appareils connectés les uns aux autres en un, les appareils non affectés en tant quautre. De cette façon, vos nouveaux appareils bénéficieront des avantages du logiciel S2.

Si nous comprenons bien, cette option vous sera proposée à larrivée du nouveau logiciel (sur votre application de bureau / mobile).

Si vous ne souhaitez pas continuer à utiliser vos appareils Sonos concernés à lavenir, vous pouvez choisir dutiliser le programme Trade Up de lentreprise à la place.

Cela vous permet de bénéficier de 30% de réduction sur un tout nouvel appareil de remplacement. Cependant, alors que vous deviez auparavant "briquer" votre ancien de façon permanente, via le "Mode Recyclage", ce nest plus le cas.

Vous pouvez maintenant utiliser le service Trade Up sans bricker votre ancien appareil - vous permettant de le transmettre à un membre de la famille, de le vendre ou même de lutiliser avec lancien logiciel système.

Des instructions détaillées sur lutilisation du programme Trade Up sont disponibles sur le site Web de Sonos ici .