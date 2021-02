Sonos Amp: Quest-ce que cest, que peut-il faire et pourquoi en avez-vous besoin?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos est surtout connu pour ses haut-parleurs audio multi-pièces , mais lun des appareils de la société nest pas un haut-parleur. Il sagit plutôt dun appareil qui alimente vos haut-parleurs hi-fi ou composants audio existants, les intégrant à votre système Sonos .

Si vous ne savez pas vraiment ce quest le Sonos Amp, ce quil fait et si vous devriez ou devez en acheter un, vous êtes au bon endroit. Cette fonction explique tout ce que vous devez savoir sur le Sonos Amp.

Amplificateur

HDMI ARC et ports dentrée de ligne

125 W par canal

Jusquà quatre haut-parleurs

Le Sonos Amp est un amplificateur - donné par son nom. Il alimentera les enceintes filaires traditionnelles, quil sagisse de bibliothèque, de sol, dencastrement, de plafond ou dextérieur, et les intégrera dans le système sans fil Sonos .

Cela signifie que vous pourrez contrôler ces haut-parleurs via lapplication Sonos, tout en leur donnant accès aux fonctionnalités disponibles via le système Sonos - plus dinformations dans une minute.

Il existe également des ports HDMI ARC et dentrée de ligne, ce qui signifie que vous pouvez y connecter des téléviseurs, des platines vinyles, des changeurs de CD et dautres composants audio, ce qui leur permet de faire également partie dun système Sonos. Pour les configurations de cinéma maison, un Sonos Amp peut ajouter un son stéréo à votre téléviseur avec des arrières sans fil à laide dune configuration de cinéma maison Sonos, tandis que deux amplis Sonos permettront un son surround.

Le Sonos Amp offre deux fois la puissance de son prédécesseur - le Connect Amp - et il est capable dalimenter jusquà quatre haut-parleurs, offrant 125 watts par canal. Le Connect Amp ne pouvait alimenter que deux haut-parleurs et noffrait que 55 watts par canal en comparaison.

Prise en charge dApple AirPlay 2

Accès à plus de 100 services de streaming

Réglage Trueplay

Sonos lui-même offre de nombreuses fonctionnalités en tant que plate-forme , dont beaucoup sont fournies par lampli aux haut-parleurs qui lui sont connectés.

Ces fonctionnalités incluent laccès à plus de 100 services de streaming, de la musique et des podcasts à la radio et aux livres audio. Les utilisateurs peuvent également lire toute musique stockée sur un appareil local, quil sagisse dun ordinateur ou dun téléphone, via un système Sonos.

La commande vocale Amazon Alexa ou Google Assistant est également prise en charge par Sonos, soit via Sonos One, Sonos Beam ou Sonos Arc , qui sont tous activés par Alexa et Google Assistant , via Amazon Echo ou via un appareil tiers compatible Alexa , ou Google Home, des haut-parleurs Nest ou des appareils compatibles avec lAssistant Google, respectivement.

Ceux qui possèdent un appareil compatible Alexa ou Google Assistant peuvent demander à Alexa ou à Google de lire de la musique sur lun des haut-parleurs connectés au Sonos Amp, ainsi que sur tous les autres haut-parleurs du système Sonos, offrant un contrôle vocal à vos haut-parleurs filaires traditionnels .

Il y a aussi Trueplay . Trueplay est une fonctionnalité logicielle lancée par Sonos en 2015, permettant aux utilisateurs de régler les haut-parleurs sur leur environnement à laide de lapplication Sonos. Le Sonos In-Wall de Sonance et Sonos In-Ceiling de Sonance peuvent tous deux bénéficier du logiciel de réglage lorsquils sont connectés au Sonos Amp. Les haut-parleurs tour ne sont pas compatibles Trueplay, pas plus que les haut-parleurs Sonos Outdoor by Sonance.

Apple AirPlay 2 est également pris en charge par les nouveaux appareils Sonos, y compris le Sonos Amp, ce qui signifie que les utilisateurs iOS peuvent envoyer le son de leur iPhone ou iPad vers leur système Sonos, y compris tous les haut-parleurs connectés via le Sonos Amp.

Le Sonos Amp a été conçu pour sintégrer dans les racks AV standard utilisés par les installateurs personnalisés et lampli peut également être intégré dans les configurations de maison intelligente grâce à des API améliorées et des intégrations plus profondes avec les partenaires de la plate-forme Sonos, comme Creston. Cela signifie quun seul bouton peut contrôler les lumières intelligentes et la musique dun système Sonos, si vous avez une configuration de maison intelligente transparente comme celles fournies par des entreprises comme Creston.

En termes dautres fonctionnalités, le Sonos Amp peut être configuré pour fournir un son stéréo et double mono et il offre une paire de connexions filetées pour les canaux gauche et droit. Ces connexions sont de diamètres standard afin de pouvoir être retirées et remplacées par des fiches bananes.

Lapplication Sonos offre également la possibilité de désactiver le Wi-Fi si les utilisateurs connectent leur Sonos Amp directement à un câble Ethernet.

Lier les composants audio à la plate-forme Sonos

Le Sonos Amp est destiné à ceux qui souhaitent connecter leur platine vinyle, des haut-parleurs filaires traditionnels ou un autre appareil audio compatible au système Sonos pour un contrôle et un accès faciles à toutes les fonctionnalités offertes par Sonos.

Par exemple, vous pouvez avoir une paire denceintes tour Bowers et Wilkins que vous souhaitez utiliser avec un Sonos One dans une configuration multi-pièces. Le Sonos Amp permettrait cela, vous permettant de regrouper les haut-parleurs de la tour N&B avec le Sonos One pour un son multi-pièces transparent.

Vous pouvez avoir quelques haut-parleurs muraux que vous souhaitez pouvoir contrôler via lapplication Sonos, par exemple, permettant le réglage Trueplay et laudio multi-pièces avec dautres haut-parleurs Sonos.

Peut-être avez-vous une platine que vous souhaitez associer à un système Sonos existant pour profiter de disques vinyles aux côtés de services de streaming ou de musique sur un appareil local. Ou vous pouvez avoir des haut-parleurs extérieurs, comme une paire de haut-parleurs Sonos Outdoor by Sonance, qui apportent des capacités multi-pièces Sonos à votre jardin lorsquils sont connectés à un Sonos Amp.

Ce sont toutes des raisons denvisager le Sonos Amp.

599 $ / 599 £

Le Sonos Amp est disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni et peut être acheté sur Sonos.com, entre autres détaillants. Les options de couleur sont uniquement en noir.

Écrit par Britta O'Boyle.