(Pocket-lint) - Sonos remet rarement ses haut-parleurs, sauf pour des occasions spéciales le Black Friday et le Cyber Monday et les offres ont traîné.

Nous avons répertorié les meilleures offres ci-dessous. Nous avons également une fonctionnalité complète doffres Sonos qui vous montrera les prix actuels de toutes les enceintes Sonos.

• Sonos One, économisez 30 £, maintenant 169 £ (au lieu de 199 £): Le Sonos One est le plus petit haut-parleur du portefeuille Sonos, mais il offre une excellente qualité audio pour sa taille et intègre Google Assistant et Amazon Alexa.

• Sonos One SL, économisez 30 £, maintenant 149 £ (au lieu de 179 $): si vous voulez un petit haut-parleur avec une excellente qualité sonore et un joli design mais que vous ne voulez pas lintelligence de Google Assistant ou dAlexa, le Sonos One SL est le Un pour toi.

Vous pouvez lire notre fonction de résumé des offres Sonos pour un aperçu rapide de toutes les offres Sonos chez différents détaillants, ainsi que pour en savoir un peu plus sur chaque enceinte si vous nêtes pas sûr de celle qui vous convient.

Vous pouvez également consulter notre liste détaillée des enceintes Sonos pour plus dinformations sur la gamme Sonos.

Écrit par Britta O'Boyle.