Comment configurer Alexa sur votre système Sonos

Tous les appareils Sonos sont compatibles avec le contrôle vocal Alexa , mais actuellement seulement trois - le Sonos One, le Sonos Beam et Sonos Move - ont intégré les capacités Alexa.

Pour contrôler tous les autres appareils Sonos à l'aide d'Alexa, vous aurez besoin d'un appareil compatible Alexa, tel qu'un des appareils Echo d'Amazon, une tablette Fire ou une tablette Fire. Sonos One,Sonos Beamou Sonos Move.

Cette fonctionnalité vous guide tout au long de la façon d'ajouter la prise en charge Alexa à vos appareils Sonos.

Vous devez vous assurer que vous utilisez les derniers logiciels sur votre application et haut-parleurs Sonos. Pour ce faire, ouvrez l'application Sonos > Appuyez sur les trois points dans le coin inférieur droit > Paramètres > Mises à jour système > Rechercher les mises à jour.

Après avoir installé le dernier logiciel, suivez les instructions ci-dessous pour activer Alexa sur Sonos :

Ouvrez l'application Sonos

Appuyez sur Paramètres dans le coin inférieur droit de l'application

Appuyez sur « Services »

Appuyez sur « Ajouter un service » dans la section Voix

Cliquez sur « Amazon Alexa »

Cliquez sur « Ajouter à Sonos »

Sélectionnez également les chambres que vous souhaitez ajouter Amazon Alexa

Appuyez sur « Ajouter Amazon Alexa » en bas de page

Connectez-vous à votre compte Amazon

Sélectionnez « Continuer »

Sélectionnez « Terminé »

Ces instructions vous permettront d'apprécier votre compte Sonos et vos comptes Amazon, mais il vous reste une étape avant de pouvoir commencer à demander à Alexa de jouer à Ed Sheeran. Vous devez activer la compétence Sonos dans l'application Alexa.

Pour activer la compétence Sonos dans l'application Alexa :

Ouvrez l'application Amazon Alexa sur votre smartphone ou tablette

Appuyez sur les trois lignes dans le coin supérieur gauche

Appuyez sur « Compétences et jeux »

Recherchez 'Sonos' en utilisant l'icône de recherche de compétences en haut à droite de votre écran

Appuyez sur la compétence Sonos

Appuyez sur 'Activer'

Vous devrez ensuite lier vos comptes Sonos et Amazon. Vous serez redirigé vers la page d'accueil de Sonos afin de vous connecter à votre compte Sonos.

Autorisez Alexa à contrôler votre système Sonos. Appuyez sur « OK » puis sur « Continuer »

Une nouvelle fenêtre apparaîtra qui dit : « Pour continuer, fermez cette fenêtre pour découvrir les appareils que vous pouvez contrôler avec Alexa. » Appuyez sur le « X » dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur « Découvrir les appareils ». Cela permettra de rechercher dans votre réseau domestique tous les haut-parleurs Sonos compatibles.

Tous vos haut-parleurs doivent maintenant être répertoriés et vous pouvez leur envoyer de la musique, etc. via un appareil Alexa. Assurez-vous de préciser le nom de la salle si vous demandez à Alexa de jouer de la musique sur un appareil Sonos qui n'est pas le Sonos One, le Sonos Beam ou le Sonos Move.

La prise en charge d'Alexa sur Sonos One, Sonos Beam et Sonos Move est similaire à l'expérience sur Amazon Echo, mais pas tout à fait transparente et il manque quelques fonctionnalités comme Alexa m'appelle. Vous pourrez utiliser votre Sonos One, Sonos Beam et Sonos Move pour contrôler tous les appareils domotiques compatibles avec Amazon Alexa, et demander à Alexa d'effectuer diverses tâches, y compris la mise à jour de la météo, la réponse à une question ou vous commander un Uber, par exemple.

Pour de nombreuses fonctionnalités, vous devez vous assurer d'avoir toutes les compétences activées dans l'application Alexa, comme vous le feriez pour Amazon Echo.

Vous pourrez également utiliser votre Sonos One, Sonos Beam ou Sonos Move pour envoyer de la musique et d'autres pistes audio à vos autres enceintes Sonos qui n'ont pas Amazon Alexa intégré.

Par exemple, dites « Alexa, jouez Drake dans le salon » et la musique de Drake commencera à jouer sur le haut-parleur Sonos que vous avez précédemment désigné « salon ». Lisez nos conseils et astuces Sonos pour changer le nom d'une chambre. La musique sera lue à partir de votre service de musique par défaut, que vous pouvez modifier dans l'application Alexa. Il est également possible de lire ou de mélanger les listes de lecture Sonos que vous avez créées manuellement.

Pour les haut-parleurs Sonos sans Alexa intégré, le Sonos One SL,Play:1, Joue:3, Joue:5, Playbase et Playbar , vous ils ne vous parleront pas comme vous le feriez avec Amazon Echo ou le faisceau Sonos, Sonos One et Sonos Move. Au lieu de cela, Alexa devient effectivement le contrôleur Sonos, le haut-parleur Sonos lui-même ne devient pas un assistant vocal.