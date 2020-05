Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sonos propose lune des offres multi-pièces les plus solides du marché. Sa gamme de haut-parleurs est non seulement abondante, avec plusieurs combinaisons possibles, mais la plate-forme qui contrôle tout est lune des meilleures du marché.

Si vous avez opté pour Sonos par rapport à ses concurrents, dont il existe plusieurs , alors vous êtes au bon endroit. Cette fonction consiste à vous assurer de tirer le meilleur parti de votre système Sonos.

Certains de ces trucs et astuces que vous connaissez peut-être déjà, mais il y en a forcément quelques-uns que vous ne connaissez pas et tout ce qui vous permet découter plus facilement votre musique préférée est un bonus dans notre livre.

Vous avez acheté une nouvelle enceinte Sonos et souhaitez lajouter à votre système existant? Cest facile. Appuyez sur longlet Paramètres dans le coin inférieur droit de lapplication> Système> Ajouter un produit et suivez les instructions.

Si votre réseau Wi-Fi nest pas le plus fort et a quelques points faibles, vous vous êtes peut-être acheté un BOOST pour aider à obtenir un signal dans une pièce particulière. Pour ajouter un BOOST, accédez à longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> Ajouter un BOOST.

Sonos propose une fonctionnalité appelée Trueplay qui ajustera vos haut-parleurs en fonction de leur environnement, même si cest dans un placard. Pour vous assurer dobtenir le meilleur son de chaque haut-parleur de votre système Sonos, accédez à longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> Sélectionner la pièce> Trueplay.



Assurez-vous de régler toutes les enceintes de votre système et de les régler à nouveau si vous les déplacez. Il convient également de noter que cette fonctionnalité ne fonctionnera que sur les appareils iOS, vous devrez donc vous procurer un appareil iOS pour effectuer Trueplay. Si vous avez le Sonos Move - vous navez rien à faire car il dispose dun réglage Trueplay automatique.

Tout sur cette basse, cette basse, pas daigus? Pas de problème, vous pouvez ajuster les paramètres dégalisation pour chaque enceinte Sonos que vous avez configurée. Pour ce faire, dirigez-vous vers longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> Sélectionner la pièce> EQ.

À partir de là, vous devrez faire glisser les barres selon vos préférences.

Vous avez changé de bureau en chambre ou déplacé votre Sonos One dans la salle de bain? Cest bien, car le changement de nom de pièce dans Sonos est simple. Cliquez sur longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> Sélectionner la pièce> Nom.

Si vous voulez vous assurer que vos haut-parleurs Sonos ne dépassent pas un certain volume, vous pouvez le faire facilement et facilement dans lapplication.

Appuyez sur longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> Sélectionner la pièce> Limite de volume.

Vous pouvez combiner deux enceintes du même Sonos dans la même pièce afin de créer des enceintes gauche et droite dune paire stéréo. Que ce soit deux Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Sonos Move , Play: 3 , Play: 5 ou Sonos Five, le réglage de la paire stéréo est accessible via les paramètres de la pièce. Vous pouvez également créer une paire stéréo à partir dun Sonos One et Sonos One SL.

Cliquez sur longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> Sélectionnez la pièce avec lenceinte dans laquelle vous souhaitez créer une paire stéréo dans> Créer une paire stéréo> Suivez les instructions. Loption Créer une paire stéréo sera grisée sauf si vous disposez de deux haut-parleurs Sonos identiques ou dun Sonos One et Sonos One SL.

Investir dans Sonos ne signifie pas que votre système Hi-Fi existant doit devenir redondant. Le port Sonos dispose de sorties audio numériques analogiques, optiques et coaxiales, ainsi que dune entrée ligne, vous permettant de connecter tout appareil de votre choix, dune platine vinyle à un DAC.

Il existe également lAmpli Sonos disponible dans la gamme Sonos, offrant une mise à niveau en streaming pour vos enceintes autonomes préférées.

Vous avez un disque préféré que vous souhaitez lire sur votre système Sonos? Aucun problème.

Connectez la sortie audio de votre platine vinyle au port dentrée de Play: 5 ou Sonos Five, ou aux prises dentrée audio dun port Sonos ou dun ampli Sonos> Accédez à Parcourir> Entrée ligne> Sélectionnez votre source. Vous pouvez également trouver les paramètres dentrée de ligne dans longlet Paramètres de lapplication Sonos> Système> Pièce avec Play: 5 haut-parleur> Faites défiler vers le bas jusquaux options dentrée de ligne.

Vous aurez besoin des informations de votre compte Sonos si vous souhaitez contrôler votre système Sonos avec votre voix (plus de détails plus loin). Il est également utile de savoir où le trouver au cas où vous en auriez besoin.

Appuyez sur longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> À propos de mon système.

Sonos fournit des mises à jour logicielles régulières, dont certaines sont petites, dautres plus importantes, comme la compatibilité Spotify Connect et la possibilité de contrôler vos haut-parleurs Sonos avec votre voix à l aide dAmazon dAmazon , ou de le contrôler avec votre voix via Google Assistant . Lexécution du dernier logiciel signifie que vous obtiendrez la meilleure expérience de vos haut-parleurs Sonos, cest donc une bonne idée de configurer votre système pour vérifier automatiquement les mises à jour.

Cliquez sur longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> Mises à jour système> Basculer sur (iOS) / Cochez la case (Android) Mettre à jour automatiquement. Vous pouvez également choisir le moment où vous souhaitez que la mise à jour ait lieu. Vos options comprennent le matin, laprès-midi, le soir et la nuit.

Sonos prédéfinit la meilleure compression audio pour Line-In et Sonos DOCK du lecteur, mais elle peut être remplacée pour être décompressée ou compressée. Pour ce faire, accédez à longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> Faites défiler jusquà Compression audio> Sélectionnez le paramètre souhaité.

Si vous avez un haut-parleur Sonos sur votre table de nuit ou dans votre chambre et que vous avez choisi de jouer de la musique pour vous endormir, vous ne voudrez peut-être pas que la lumière LED soit allumée.

Pour le désactiver, cliquez sur longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> Sélectionnez la pièce dans laquelle vous souhaitez éteindre la lumière de votre haut-parleur> Faites défiler vers le bas pour désactiver le voyant détat (iOS) / Désactiver le voyant détat (Android).

Si vous disposez dun haut-parleur Sonos avec commandes tactiles, telles que Playbase, Beam, Play de deuxième génération: 5, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five ou Sonos Arc, vous pouvez désactiver ses commandes tactiles.

Cliquez sur longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Système> Sélectionnez la pièce avec lenceinte pour laquelle vous souhaitez désactiver les commandes tactiles> Désactivez les commandes tactiles (iOS) / Décochez les commandes tactiles des enceintes (Android).

Le bouton de lecture / pause de votre haut-parleur Sonos ne se contente pas de lire et de mettre en pause des morceaux. Appuyez deux fois dessus et vous pourrez passer à la piste suivante, sans ouvrir lapplication.

Si vous avez le Sonos Play de deuxième génération : 5 , Playbase, Sonos One, Sonos Beam, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five ou Sonos Arc, un balayage vers la gauche lira la piste précédente, tandis quun balayage vers la droite passera à le prochain.

Un appui long sur le bouton de lecture / pause mettra en sourdine le haut-parleur sur lequel vous appuyez afin que vous puissiez prendre un appel téléphonique dans votre bureau, mais que la musique soit toujours diffusée dans votre salon, par exemple.

Pour ceux dentre vous qui ont le Sonos Five, Play: 5 de deuxième génération, Playbase, Beam, Arc, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move et les enfants ou les chats qui aiment le toucher ou grimper sur les commandes, vous pouvez désactiver le fonctionnalité de balayage.

Pour ce faire, maintenez le bouton dappairage enfoncé pendant 10 secondes lorsque le haut-parleur est complètement démarré pour désactiver linterface de balayage. Vous lappuierez ensuite une fois pour le laisser dans cet état.

Pour obtenir le contrôle du volume Sonos sur votre appareil Android, appuyez sur les trois points en bas à droite> Paramètres> Paramètres avancés> Autoriser le contrôle du volume sur lécran daccueil.

Pour obtenir le contrôle du volume Sonos sur votre appareil iOS, appuyez sur Paramètres> Préférences de lapplication> Basculer sur les commandes de lécran de verrouillage.

Pour ceux avec un iPhone 6S ou plus récent, ou un iPhone XR ou plus récent, lapplication Sonos fonctionne avec 3D Touch et Haptic Touch respectivement, qui présentent tous deux un menu contextuel lorsque vous appuyez longuement sur lapplication Sonos.

Un appui long sur licône de lapplication Sonos vous permettra de mettre en pause ou de lire la piste la plus récente que vous écoutiez sans ouvrir lapplication au préalable. Vous pourrez également lancer Favoris ou Rechercher.

Dans le passé, les haut-parleurs Sonos devaient être contrôlés via lapplication Sonos et cétait tout, mais une mise à jour logicielle a introduit la possibilité de contrôler vos haut-parleurs directement via Spotify, si vous avez un abonnement Premium.

Suivez les instructions de notre fonction séparée pour tout configurer. Une fois triés, vos haut-parleurs Sonos seront répertoriés dans longlet Appareils disponibles de Spotify.

Comment contrôler Sonos via Spotify

Sonos prend en charge AirPlay 2 sur Beam, One, Playbase, Play: 5 (2015), Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five et Sonos Arc, mais si vous avez au moins une de ces enceintes, vous pouvez diffuser vers des enceintes Sonos plus anciennes via elle.

Pour diffuser vos applications préférées, YouTube, Netflix, Podcast ou Apple Music via AirPlay 2 sur vos haut-parleurs Sonos, suivez les étapes ci-dessous.

Commencez à lire le contenu que vous souhaitez diffuser> Balayez vers le haut depuis le bas de votre appareil iOS pour lancer le Control Center, ou en haut à droite si vous avez un iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro ou 11 Pro Max > Appuyez longuement sur la carte audio dans le coin supérieur droit pour choisir lenceinte sur laquelle vous souhaitez jouer.

Comme nous lavons mentionné ci-dessus, AirPlay nest pris en charge que sur les nouveaux haut-parleurs Sonos, mais si vous en avez un, vous pouvez lutiliser pour diffuser sur des haut-parleurs Sonos plus anciens.

Commencez à lire le contenu dAirplay sur un haut-parleur Sonos compatible> Ouvrez lapplication Sonos> Tapez sur Pièces> Groupez les haut-parleurs non compatibles avec votre haut-parleur compatible AirPlay.

Pour ce faire automatiquement, accédez à longlet Paramètres en bas à droite de lapplication Sonos> Système> Airplay> Basculer sur les haut-parleurs non Airplay de groupe.

Il est possible de contrôler votre système Sonos avec votre voix à laide dAlexa, si vous avez le Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Arc ou Amazon Echo , Echo Dot ou un autre appareil compatible Alexa .

Suivez les instructions plus approfondies de notre fonctionnalité séparée et vous pourrez demander à Alexa de commencer à jouer de la musique sur vos haut-parleurs Sonos ou suivez les instructions rapides ci-dessous pour ceux qui ont un appareil Amazon Echo ou un appareil compatible Alexa.

Configurez votre appareil Amazon Alexa> Entrez les informations de votre compte Sonos> Ouvrez lapplication Alexa> Appuyez sur Compétences> Sélectionnez la compétence Sonos> Activer.

Le Sonos One , Sonos Beam, Sonos Move et Sonos Arc, tous ont Alexa intégré pour le contrôle vocal instantané, ainsi que le contrôle vocal des haut-parleurs Sonos existants.

Le Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move et Sonos Arc ne prennent pas seulement en charge Alexa, ils ont également la prise en charge de l Assistant Google .

Comme avec un appareil Amazon Echo, vous pourrez également contrôler vos haut-parleurs Sonos via un appareil compatible avec Google Assistant, comme Google Home ou Nest Mini .

Vous pouvez également demander à Siri de contrôler Apple Music sur vos haut-parleurs Sonos, en supposant que vous êtes abonné à Apple Music , un appareil iOS et des haut-parleurs Sonos compatibles AirPlay 2.

Obtenez votre iPhone, iPad ou Apple TV et dites "Hey Siri, jouez [insérer la demande de musique] [insérer le nom de la pièce]", par exemple "Hey Siri, jouez Ed Sheeran partout".

Vous devrez ajouter votre enceinte Sonos compatible AirPlay 2 (voir ci-dessus) à l application Apple Home . Pour ce faire, ouvrez lapplication Accueil et appuyez sur Ajouter un accessoire> Choisissez Ne pas avoir de code ou Impossible de numériser> Appuyez sur le haut-parleur que vous souhaitez ajouter> Terminé.

Si vous possédez un haut-parleur Sonos avec commande vocale, que ce soit le Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move ou Sonos Arc, vous pouvez activer et désactiver le microphone. Si la lumière est allumée, le microphone est allumé et écoute, vous permettant dutiliser la commande vocale. Si le voyant est éteint, le microphone est éteint et vous ne pourrez pas utiliser Alexa ou Google Assistant.

Pour activer ou désactiver le microphone, appuyez simplement dessus sur le haut-parleur.

Sonos vous permet de définir des contrôles parentaux afin de restreindre le contenu explicite. Il nest actuellement disponible que pour Amazon Music et Apple Music, mais cela sétendra sans doute à dautres services à terme.

Appuyez sur longlet Paramètres en bas à droite de lapplication Sonos> Système> Contrôle parental> Filtrage de contenu explicite> Saisissez le mot de passe de votre compte Sonos pour lactiver ou le désactiver.

My Sonos est idéal pour les listes de lecture que vous aimez écouter tout le temps. Lajout de vos favoris à My Sonos les rend beaucoup plus accessibles, ne nécessitant quun simple appui rapide en bas à gauche de lapplication. Une fois ajoutés, il nest pas nécessaire de les rechercher ou douvrir le service de streaming musical que vous avez choisi pour les trouver. Il fonctionne pour les listes de lecture, les chansons, les stations de radio, les groupes et les artistes.

Pour ajouter une liste de lecture à My Sonos, appuyez sur la liste de lecture correspondante> Cliquez sur les trois premiers points en haut à droite> Ajouter une liste de lecture à My Sonos.

Tout comme lajout dune liste de lecture, lajout dune chanson à My Sonos facilite sa recherche. Trouvez la chanson que vous recherchez> Cliquez sur les trois points en haut à droite> Cliquez sur les trois points à droite du titre de la chanson> Ajouter une chanson à My Sonos.

Si vous souhaitez modifier lordre de ce qui apparaît dans longlet My Sonos, cest agréable et simple.

Dirigez-vous vers Mon Sonos> Cliquez sur Modifier en haut à droite. À partir de là, vous pouvez appuyer longuement pour réorganiser lordre dans lequel les éléments apparaissent, comme déplacer les listes de lecture Sonos vers le haut, et appuyer sur chaque catégorie vous permettra également de supprimer des éléments des catégories respectives. Assurez-vous dappuyer sur Terminé en haut à droite lorsque vous avez terminé.

La liste de lecture Sonos fonctionne de manière similaire à My Sonos, mais il sagit de listes de lecture, ce qui les rend agréables et accessibles. Pour ajouter une liste de lecture aux listes de lecture Sonos, recherchez la liste de lecture que vous souhaitez ajouter> Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit> Ajouter à la liste de lecture Sonos.

La section Playlist de Sonos vous permettra non seulement dajouter des playlists organisées, mais également de créer les vôtres. Cliquez sur My Sonos en bas à gauche de lapplication> Cliquez sur modifier en haut à droite> Cliquez sur Playlists> Cliquez sur New Playlist en bas> Name Playlist.

Il apparaîtra alors dans la section Playlist Sonos de longlet My Sonos, prêt pour que vous y ajoutiez des chansons.

Ajouter une chanson à une liste de lecture Sonos que vous avez créée ou à une liste de lecture qui a été créée par quelquun dautre mais ajoutée à la section Liste de lecture Sonos est facile. Recherchez la chanson> Appuyez sur les trois points> Ajouter à la liste de lecture Sonos> Sélectionnez la liste de lecture à laquelle vous souhaitez lajouter.

Vous avez peut-être vraiment aimé une playlist il y a quelques mois, mais maintenant chaque chanson quelle contient vous rend fou. Aucun problème. Appuyez sur longlet Mes Sonos en bas à gauche de lapplication> Faites défiler jusquà Playlists Sonos> Appuyez sur le titre des listes de lecture> Appuyez sur la liste de lecture que vous souhaitez modifier> Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit> Modifier la liste de lecture. De là, vous pouvez supprimer des morceaux ou les réorganiser.

My Sonos affichera également votre historique musical, si vous le permettez. La fonction Récemment joué, lorsquelle est activée, vous permet daccéder rapidement à la musique que vous avez jouée récemment dans la section Mon Sonos de lapplication.

Cliquez sur My Sonos en bas à gauche> Faites défiler jusquà Récemment joué> Activer.

Vous avez peut-être joué Ed Sheeran à répétition au cours des deux derniers mois et maintenant vous en avez marre de lui, donc vous ne voulez pas le voir apparaître dans la section Récemment joué de Mon Sonos. Pas de soucis.

Cliquez sur My Sonos> Appuyez sur len-tête Récemment joué> Cliquez sur Modifier en haut à droite> Supprimez les chansons que vous ne souhaitez pas voir apparaître ou appuyez sur Effacer tout en bas.

La file dattente est pour ces jours où vous voulez une sélection de chansons aléatoires plutôt que de sélectionner un album ou une liste de lecture spécifique que vous ou quelquun dautre a déjà construit.

Appuyez sur longlet Rechercher en bas de lapplication> Sélectionnez les chansons dans la barre en haut> Tapez nimporte quel titre de chanson dans la barre de recherche> Appuyez sur les trois points à droite du titre de la chanson une fois que vous lavez trouvé> Ajouter jusquà la fin de la file dattente.

Si vous souhaitez modifier la file dattente ou voir les chansons que vous avez ajoutées à la file dattente, vous devrez vous rendre dans longlet Pièces en bas de lapplication. À partir de là, développez la section en cours de lecture en bas et appuyez sur les deux lignes à côté du nom de la salle en haut. Vous pouvez ensuite effacer, modifier ou enregistrer la file dattente en appuyant sur loption respective en bas de lécran.

Modifier vous permettra de glisser-déposer les chansons dans lordre que vous souhaitez, tandis que Enregistrer vous permettra denregistrer la file dattente en tant que liste de lecture et de lui donner un nom. Il apparaîtra sous Sonos Playlists afin que vous puissiez le trouver facilement la prochaine fois que vous aurez envie de ce mixage aléatoire.

Lidée dun système multi-pièces est de vous permettre de jouer de la musique dans plusieurs pièces. Pour regrouper ou dissocier des enceintes, appuyez sur longlet Pièces en bas de lapplication> Vos enceintes Sonos apparaîtront alors dans une liste> Cliquez sur Groupe sous lenceinte que vous souhaitez grouper> Sélectionnez ou désélectionnez différentes enceintes. Ceux cochés joueront la même musique.

Il est également possible de regrouper les salles avec une touche. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de lecture de nimporte quelle enceinte Sonos et maintenez-le enfoncé pour le regrouper avec une pièce en cours de lecture. Si une musique différente est diffusée dans différentes pièces, maintenez enfoncée la touche de lecture sur lenceinte que vous souhaitez regrouper jusquà ce que vous entendiez le son souhaité.

Pour lire de la musique différente sur différentes enceintes Sonos, il vous suffit de sélectionner ce que vous voulez que chaque enceinte joue et de regrouper les enceintes que vous souhaitez écouter la même musique ensemble. Une fois regroupés, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez que chaque groupe denceintes ou haut-parleur individuel joue.

Comme mentionné ci-dessus, les haut-parleurs sont accessibles en appuyant sur longlet Pièces au bas de lapplication. De là, vous pouvez les regrouper ou les dissocier.

Sonos prend en charge plus de 100 services de musique, des suspects habituels comme Spotify , Apple Music et Amazon Music, aux services moins connus. Cela vaut la peine dajouter tous les services auxquels vous êtes abonné si vous voulez la meilleure expérience possible.

Pour ajouter un service musical, accédez à longlet Paramètres en bas à droite de lapplication> Services et voix> Appuyez sur Ajouter un service sous Musique et contenu> Appuyez sur le service musical respectif dans la liste ou effectuez une recherche à laide de licône de recherche en haut à droite. > Ajouter à Sonos> Connectez-vous.

La recherche dune chanson, dun album, dun artiste, dune station de radio, dun podcast, dun compositeur ou même dun genre sur Sonos est vraiment facile. Lutilisation de la fonction de recherche dans lapplication Sonos permet de rechercher tous les services musicaux auxquels vous êtes connecté, vous permettant de lire tout ce que vous avez trouvé en quelques clics supplémentaires.

Dirigez-vous vers longlet Parcourir en bas de lapplication pour rechercher dans un service de musique spécifique auquel vous vous êtes connecté ou ouvrez longlet Rechercher, également en bas de lapplication, et commencez à taper dans la barre de recherche en haut, vous assurant avez sélectionné le type de musique que vous recherchez, comme une chanson ou un album.

Vous voulez vous assurer que votre maison ou votre bureau nest jamais silencieux? Vous pouvez activer la fonction Crossfade lors de lécoute dun album, permettant à une chanson de Beyonce de se fondre directement dans la suivante. Pour ce faire, appuyez sur les trois points à droite du titre de la chanson dans lécran Lecture en cours> Activer / désactiver le fondu enchaîné.

Vous voulez vous réveiller avec votre chanson préférée, faire démarrer votre Playbar, Beam, Playbase ou Arc au début dun match afin de ne pas manquer le coup denvoi, ou jouer des chansons à mi-chemin de la journée pour stimuler votre animal? Appuyez sur longlet Paramètres en bas à droite de lapplication Sonos> Système> Alarmes> Ajouter une alarme> Réglez lheure, la pièce, la musique, la fréquence et le volume> Enregistrer.

Vous pouvez choisir la durée pendant laquelle lalarme doit sonner et activer ou désactiver les alertes de répétition dans les options. Il est également possible denvoyer les paramètres dalarme à dautres haut-parleurs Sonos dans dautres pièces en appuyant sur la pièce et en basculant ou en cochant Inclure les pièces groupées. Différentes alarmes peuvent également être définies pour chaque enceinte Sonos de votre maison.

Si vous définissez une alarme par commande vocale, vous la trouverez dans lapplication Alexa ou Google Assistant plutôt que dans lapplication Sonos.

Si vous aimez vous endormir en musique, vous pouvez demander à votre haut-parleur Sonos de vous jouer une berceuse ou votre version dune berceuse. Choisissez lalbum, la chanson ou la station que vous souhaitez endormir et ouvrez lécran Now Playing, qui est celui avec la pochette de lalbum et le contrôle du volume.

Ensuite, appuyez sur les trois points> Sélectionner la minuterie de mise en veille> Choisissez la durée. Vous avez la possibilité de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure ou 2 heures.

TuneIn Radio est gratuit sur Sonos, mais il nest pas seulement utile pour écouter votre station de radio préférée. Vous pouvez lutiliser pour remplacer les commentateurs TV par votre équipe de radio préférée à la place, par exemple.

Appuyez sur longlet Parcourir en bas de lapplication> Radio par TuneIn> Sélectionnez une catégorie ou recherchez la station que vous souhaitez. Nayez pas peur dessayer de nouvelles stations, cest gratuit après tout.

Si vous avez une Playbar, Arc, Beam ou Playbase, il y a une fonctionnalité appelée Speech Enhancement qui augmentera le son des voix, vous assurant dentendre des commentateurs ou des acteurs et actrices dans les films.

Appuyez sur longlet Salle> Appuyez sur la pièce avec votre haut-parleur home cinéma Sonos dans> Appuyez sur licône de discours carrée et tournez-la en blanc pour activer lamélioration de la parole.

Ceci est un autre pour ceux dentre vous avec une PlayBar, Arc, Beam ou Playbase. Lactivation du son de nuit améliorera les sons silencieux et supprimera les sons plus forts pour vous assurer que vos voisins ne frappent pas à votre porte pour vous demander de baisser le volume.

Appuyez sur longlet Salle> Appuyez sur la pièce avec votre haut-parleur de cinéma maison Sonos dans> Appuyez sur licône de la lune et tournez-la en blanc pour activer le son de nuit.

Vous voulez entendre les commentaires sur le football depuis la salle de bain ou faire jouer MTV dans toute votre maison? Si vous avez une Playbar, Beam ou Playbase, regroupez-la avec les autres enceintes Sonos de votre domicile où vous souhaitez entendre ce qui se joue sur votre téléviseur.

Ouvrez longlet Pièces en bas de lapplication> Appuyez sur Groupe dans la pièce où se trouve votre Playbar, Arc, Beam ou Playbase> Cochez les enceintes que vous souhaitez y associer.

Aimez vos amis mais détestez leur goût pour la musique? Pas de problème, il vous suffit de jouer votre propre bonne musique via leurs haut-parleurs Sonos. Vous devrez vous connecter à leur Wi-Fi, mais une fois que vous y êtes, ouvrez lapplication Sonos et ajoutez les chansons que vous aimez à leur file dattente.

Nous disons une histoire au coucher, mais il peut sagir de nimporte quel message enregistré de la famille, des amis ou des proches dont vous souhaitez remplir votre maison. Demandez à lenregistreur de vous envoyer le fichier MP3, synchronisez-le avec votre bibliothèque musicale et vous pourrez le lire à laide de la fonction Sur cet iPhone / appareil.

Si vous voulez savoir à quelle fréquence vous écoutez Taylor Swift ou Fleetwood Mac, vous inscrire en ligne sur Last.fm est le moyen de le savoir. Connectez-vous à Last.fm dans lapplication Sonos et il vous montrera vos habitudes découte.

Si vous souhaitez tester les dernières fonctionnalités avant de les lancer correctement, vous pouvez vous inscrire au programme bêta pour essayer la version préliminaire du logiciel. Pour rejoindre, dirigez-vous vers les trois points en bas à droite de lapplication> Paramètres> Paramètres avancés> Programme bêta> Rejoindre le programme bêta.