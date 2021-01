Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos propose une fonction logicielle appelée Trueplay qui vise à améliorer le son de vos haut-parleurs Sonos existants. Le logiciel est conçu pour permettre aux utilisateurs de placer leurs enceintes Sonos où bon leur semble, même dans une armoire, tout en obtenant une bonne qualité sonore.

Trueplay vous permet de régler votre haut-parleur Sonos sur la pièce dans laquelle il se trouve à laide dun processus simple étape par étape via lapplication Sonos. Nous avons détaillé le processus Trueplay ci-dessous, mais si vous souhaitez plus dinformations sur le fonctionnement du processus, vous pouvez lire notre fonctionnalité expliquée sur Trueplay .

Trueplay est offert pour toutes les enceintes Sonos, y compris Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5 , Sonos Five, Playbar , Playbase , Beam et Arc . Il se trouve également sur le portable Sonos Move , mais ce haut-parleur offre un réglage automatique Trueplay.

Trueplay nécessite un appareil Apple exécutant iOS 7 et supérieur pour le processus de réglage, ainsi que les utilisateurs se levant du canapé. La configuration du réglage ne peut actuellement pas être effectuée avec un appareil Android car il y a trop de variations en termes de microphones, mais Sonos a déclaré quil y travaillait.

squirrel_widget_148504

Pour démarrer le processus Trueplay: Ouvrez lapplication Sonos> Appuyez sur longlet Paramètres en bas à droite de votre écran> Système> Appuyez sur le haut-parleur que vous souhaitez régler Trueplay> Appuyez sur Trueplay dans la section Son> Appuyez sur Trueplay Tuning> Continuer .

Trueplay utilise le microphone de votre appareil iOS pour écouter les sons de test émis par le haut-parleur Sonos que vous réglez.La première étape du processus Trueplay consiste donc à accorder laccès au microphone.

Une fois que lapplication Sonos a accès au microphone, vous pourrez démarrer le processus Trueplay. Assurez-vous que vous navez pas détui sur votre appareil iOS.

Déplacez le haut-parleur Sonos que vous êtes sur le point daccorder dans la position dans laquelle vous prévoyez de le laisser. Le processus Trueplay réglera le haut-parleur spécifiquement à son emplacement, donc si vous le déplacez, même de lautre côté de la pièce, il vaut la peine de le régler à nouveau. assurez-vous dobtenir le meilleur son possible.

Pour réaccorder un haut-parleur, suivez les étapes au début de cette section.

Votre appareil iOS doit être tenu dune certaine manière pour quil capte les sons de test avec précision. Le microphone doit être en haut, vous devrez donc retourner votre iPhone ou votre iPad à lenvers.

Cela signifie que lun ou lautre appareil serait maintenu en position verticale avec le bouton daccueil (pour iPhone 8 et plus ancien) en haut, ou lencoche Face ID (pour les appareils iPhone X et plus récents) en bas.

Le microphone de votre appareil iOS sassurera alors que la pièce que vous syntonisez est suffisamment silencieuse. Pas de conversation, pas de télé, pas de musique. Un super silence est nécessaire pour que Trueplay fonctionne.

Sil y a trop de bruit dans la pièce, un message derreur apparaîtra pour vous dire de vous taire gentiment. Vous pouvez sélectionner réessayer ou annuler le réglage si le moment nest pas tout à fait propice pour être silencieux.

Il y a une très courte vidéo (moins dune minute) qui vous guidera à travers la façon deffectuer la technique de réglage. Cela vaut la peine de regarder pour vous assurer que vous le faites correctement du premier coup, sinon vous devrez répéter tout le processus.

Une fois que vous appuyez sur Commencer la syntonisation, le haut-parleur Sonos que vous syntonisez commence à émettre la série de sons de test. Vous devrez ensuite marcher lentement dans la pièce et agiter doucement votre appareil de haut en bas, comme le montre la vidéo.

Pas de course et pas dagitation du bras comme vous venez de voir un ami perdu depuis longtemps. Vous devrez le refaire si vous vous laissez emporter ou si vous ne vous souciez pas de bouger correctement en premier lieu. Cest simple, mais cest un art. Appuyez sur Commencer le réglage lorsque vous êtes prêt.

Pour la Playbar, Playbase, Beam et Arc, vous devrez effectuer la technique de réglage deux fois. La première fois, vous vous asseyez à lendroit où vous regardez normalement votre téléviseur, ce qui permet à Sonos déquilibrer le son de votre haut-parleur. La deuxième fois, vous vous déplacerez comme décrit ci-dessus, en suivant la même procédure que les autres enceintes Sonos.

Vous devez continuer à agiter et à marcher jusquà ce que le son de test sarrête, alors ne pensez même pas à appuyer sur Start et à vous asseoir sur le canapé.

Si vous ne pouvez pas gérer 45 secondes de marche et dagitation, vous pouvez annuler le processus de réglage en frappant la croix au centre. Mais si vous arrivez à la fin, sans que lécran derreur napparaisse, vous avez réussi à régler votre haut-parleur sur la pièce et vous devriez remarquer une différence de son. Plus vous écoutez, meilleur sera le son du haut-parleur.

Écrit par Britta O'Boyle.