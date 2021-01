Quest-ce que Sonos Trueplay et comment fonctionne-t-il?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos Trueplay est une fonction logicielle qui permet à quiconque possède un haut-parleur Sonos de lajuster spécifiquement à la pièce dans laquelle il se trouve. De la même manière que quelquun pourrait régler un système hi-fi professionnel, Sonos Trueplay apporte cette technologie dans un gérer et comprendre le format.

De nombreux facteurs affectent la façon dont un haut-parleur sonne lorsquil est placé dans une pièce. Lidée de Trueplay est de reconnaître ces facteurs et de se calibrer en conséquence afin de rendre le son du haut-parleur Sonos respectif aussi bon que possible en tenant compte de ces facteurs.

Sonos Trueplay est conçu pour vous permettre de placer nimporte quel haut-parleur Sonos où vous le souhaitez. Vous pouvez placer un Sonos One derrière le rideau ou un Sonos Five dans une armoire et lidée est que cela ne devrait pas avoir dimportance en termes de sortie audio.

Le logiciel Trueplay analysera tous les facteurs acoustiques susceptibles dinfluer sur la qualité sonore dun haut-parleur, tels que la taille de la pièce, la disposition, le décor et le placement des haut-parleurs. Il ajustera ensuite la façon dont chaque tweeter et woofer produit le son pour sassurer que le haut-parleur sonne aussi bien que possible où quil se trouve.

Lentreprise dit que vous ne devriez pas avoir à penser à lendroit où vous placez un haut-parleur. Vous devriez pouvoir le placer où vous le souhaitez et Sonos rend cela plus possible avec Trueplay.

Pour que Trueplay rende le son de votre haut-parleur Sonos aussi bon que possible dans lenvironnement dans lequel il se trouve, vous devez passer par un processus de réglage - à moins que vous nayez le Sonos Move , qui effectue automatiquement le réglage Trueplay.

Contrairement à dautres processus de réglage, le réglage Trueplay sur toutes les enceintes Sonos à lexception du Sonos Move prend trois minutes et cest très simple et facile. Pour le Sonos Move, il faut environ 30 secondes pour effectuer automatiquement les réglages nécessaires.

Lapplication Sonos vous invitera à commencer le réglage et après avoir suivi les étapes, elle émettra éventuellement une série de sons de test. Ces sons sont constitués de trois propriétés: le bruit brun, les sons dimpulsion qui permettent des échos et un balayage de fréquences.

Le microphone de votre appareil iOS (appareils Android non pris en charge) détecte comment ces sons réagissent à la pièce dans laquelle vous vous trouvez en mesurant la réflexion des ondes sonores sur les murs, le mobilier, le verre et dautres surfaces, tandis que pour le Sonos Move, le dans le réseau de microphones soccupe de cette partie. Ces informations sont ensuite utilisées pour créer un profil acoustique de votre pièce en enregistrant le niveau sonore des différentes fréquences lorsque vous vous déplacez.

Une combinaison dégaliseur et de techniques de filtrage est ensuite créée par le logiciel Trueplay pour corriger ces fréquences afin que la musique sonne comme lartiste lavait prévu en suivant le processus de réglage.

Sonos dit que le haut-parleur sait à quoi il devrait ressembler et Trueplay lui dit à quoi il ne ressemble pas, ce qui lui permet de saccorder pour mieux sonner. La société affirme également que Trueplay ne changera rien qui na pas besoin dêtre changé.

Comme nous lavons mentionné, lapplication vous invite à suivre les étapes si vous avez un haut-parleur Sonos autre que le Sonos Move. La pièce que vous réglez doit être aussi silencieuse que possible pour que le processus fonctionne, mais Sonos a ajouté des algorithmes qui annuleront les bruits tels que les aboiements dun chien.

Il y a une vidéo dans lapplication pour vous montrer ce quil faut faire, mais lorsque les sons mentionnés ci-dessus commencent, vous devez tenir votre appareil iOS dans votre main et le déplacer de haut en bas, tout en vous promenant dans la pièce. Ceux qui ont un Sonos Move ont juste besoin de poser le haut-parleur où ils le souhaitent et Trueplay se produira sans que vous ne touchiez à quoi que ce soit.

Pour les autres haut-parleurs Sonos, vous devez vous assurer de vous promener autant que possible dans la pièce, mais pas trop rapidement et vous devez également vous assurer que votre bras se déplace de haut en bas de la tête à la taille comme le montre la vidéo, sinon les sons sarrêteront et lapplication vous dira dessayer à nouveau.

Il faut 45 secondes pour faire le bit de réglage réel si vous le faites correctement et vous naurez pas besoin de le refaire à moins que vous ne déplaciez lenceinte dans une autre pièce ou que vous changiez son orientation. Même en cas de coupure de courant, lenceinte se souviendra de la configuration de la pièce.

Sonos Trueplay nécessite un appareil Apple fonctionnant sous iOS 7 et supérieur. Il peut sagir dun iPad, dun iPhone ou dun iPod Touch et vous nen avez besoin que pendant les quelques minutes que nous avons mentionnées précédemment pour effectuer la configuration. Si vous utilisez Android ou Windows et que vous navez aucun appareil Apple dans votre maison, vous devrez inviter un ami iOS et demander à emprunter son appareil pendant quelques minutes pour obtenir la configuration de Trueplay.

Sonos travaille à faire fonctionner le réglage Trueplay avec les appareils Android, mais il y a actuellement trop de variations dans les appareils Android en ce qui concerne les microphones. La société affirme que même le même appareil sur un transporteur différent fournira des résultats variés et que la configuration prend donc plus de temps.

Tous nos haut-parleurs Sonos ont été réglés avec Trueplay et la différence est définitivement perceptible. Nous réaccordons tous nos haut-parleurs chaque fois que nous les déplaçons et nous dirions certainement que cela en vaut la peine.

Le réglage Trueplay ne prend pas longtemps à faire, il est très facile à faire et si cela va améliorer un haut-parleur existant, alors pourquoi pas?

Sonos Trueplay est disponible gratuitement pour toutes les enceintes Sonos comprenant Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5, Play: 5 (2015) , Sonos Five, Playbar , Playbase , Beam et Arc . Il est également sur le Sonos Move, mais sous la forme dAutomatic Trueplay, comme nous lavons mentionné ci-dessus.

Écrit par Britta O'Boyle.