(Pocket-lint) - Sennheiser a annoncé l'Ambeo Soundbar Plus lors du salon technologique IFA à Berlin, apportant une alternative moins chère et "plus compacte" à l'original - et excellent - Ambeo Soundbar qui a été lancé en 2019.

Le modèle original est rebaptisé Ambeo Soundbar Max, ce qui le distingue comme la plus grande des deux options dans le portefeuille de barres de son de Sennheiser, tandis que le modèle Plus revendique d'être la "première barre de son autonome 7.1.4 au monde".

Sennheiser affirme que la barre de son Ambeo Plus offre une auto-calibration pour "lire les propriétés acoustiques d'une pièce et ensuite positionner sept haut-parleurs virtuels autour de l'auditeur, plus quatre autres au-dessus".

La société affirme également que vous pourrez expérimenter "la profondeur, l'impact et l'espace d'une salle de cinéma à la maison, sans avoir à vous encombrer de câbles supplémentaires ou de haut-parleurs satellites".

L'Ambeo Soundbar Plus prend en charge Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio et MPEG-H Audio, et comme l'Ambeo Soundbar Max, vous trouverez Apple AirPlay 2, Spotify Connect et Tidal Connect. Elle dispose également de Chromecast intégré pour Google Assistant, et Alexa est également intégré.

Sennheiser a également annoncé l'Ambeo Sub aux côtés de l'Ambeo Soundbar Plus, qui est un caisson de basses autonome qui offre un woofer de 8 pouces avec un amplificateur de classe D de 350W. Il est censé offrir une réponse en fréquence jusqu'à 27 Hz et vous pourrez relier jusqu'à quatre Ambeo Subs dans une même installation.

La Sennheiser Ambeo Soundbar Plus coûtera 1299 £ au Royaume-Uni et 1499,95 $ aux États-Unis, tandis que l'Ambeo Sub coûtera 599 £ au Royaume-Uni et 699,95 $ aux États-Unis. Les deux appareils peuvent être précommandés dès maintenant et seront disponibles en magasin le 22 septembre.

Écrit par Britta O'Boyle.