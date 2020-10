Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Prime Day est là et les ventes ne sont pas décevantes. Actuellement, Amazon organise son cinquième événement annuel de vente, où il réduit les prix de toutes sortes dappareils électroniques et technologiques. Par exemple, il y a une nouvelle barre de son et un nouveau caisson de basses de Samsung avec une réduction de près de 50%.

Amazon US a réduit la barre de son HW-R60C 3.1 Channel de Samsung à 185 $, avec un subwoofer sans fil. La barre de son peut diffuser de la musique via votre appareil mobile avec la connectivité Bluetooth tout aussi facilement quelle peut diffuser le son de votre téléviseur.

Ce système de son surround est configuré pour garder votre centre de divertissement propre de tout excès de cordons, la barre de son et le caisson de basses étant connectés sans fil à votre téléviseur. Il existe également un kit surround sans fil en option, pour ajouter des haut-parleurs supplémentaires à votre système plus tard.

Samsung souligne quil ne sagit pas seulement de rendre les explosions plus fortes. La barre de son 3.1 canaux est livrée avec un canal central dédié conçu pour vous assurer dentendre clairement tous les dialogues, même les chuchotements.

Les membres Prime peuvent économiser près de 30% sur la barre de son HW-R60C et le caisson de basses sans fil pour Prime Day et le récupérer pour 185 $.

Pour voir comment ce kit se compare aux autres barres de son disponibles, consultez notre tour dhorizon .

Prime Day est la vente annuelle dAmazon, exclusive aux membres Prime qui sabonnent à Amazon Prime . Cette année, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays du monde peuvent avoir accès à des milliers de réductions sur Amazon du 13 octobre au 14 octobre. Pocket-lint met en lumière toutes les meilleures offres pour les membres Prime américains et britanniques dans les rafles suivantes:

Écrit par Maggie Tillman.