Samsung HW-Q950T offre des canaux 9.1.4 et est disponible dès maintenant

Samsung lance deux ajouts à ses barres de son haut de gamme de la série Q, y compris le HW-Q950T qui est capable de fournir des canaux sonores 9.1.4.

Le modèle haut de gamme comprend deux haut-parleurs arrière sans fil à déclenchement ascendant, plus étend la scène sonore pour être plus large, avec deux pilotes de canaux gauche et droit ajoutés à la précédente solution phare 7.1.4 de la société.

Samsung comprend également un subwoofer sans fil. Qui est également disponible avec le HW-Q900T (un système similaire qui est livré sans les satellites sans fil supplémentaires).

Les Q950T et Q900T sont tous deux compatibles Dolby Atmos, ainsi que DTS: X et DTS certifiés. Ils sont également capables de lire en Dolby True HD.

Si un utilisateur possède un téléviseur Samsung 2020 QLED, les barres peuvent fonctionner avec les haut-parleurs intégrés de lappareil, pour augmenter lexpérience surround en utilisant la technologie propriétaire Q-symphony du fabricant.

Les barres de son sont chacune enveloppées de matériel acoustique Kvadrat et ont été réglées par Audio Lab.

"En collaboration avec Audio Lab aux États-Unis, nous avons été en mesure de développer un son surround multidimensionnel qui peut être plus accessible à la maison, ce qui nétait auparavant possible quavec un système de cinéma maison séparé", a déclaré le responsable du marketing commercial de Samsung. , Seong Cho.

«En plus daméliorer la qualité sonore, nous nous sommes également concentrés sur le réglage fin de lesthétique du design de la barre de son en utilisant des textiles écologiques, fabriqués par la marque danoise premium Kvadrat.»

Les prix et la disponibilité exacte doivent encore être révélés.