Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a publié quelques barres de son compactes à 4,0 canaux qui simplifient les choses mais qui regorgent de fonctionnalités.

Les Samsung S60T et S61T sont maintenant disponibles au Royaume-Uni, respectivement en noir et blanc. Ils sont chacun au prix de 399 £.

À part leurs combinaisons de couleurs, les deux sont identiques en termes de spécifications et de capacités. Ce sont chacun des haut-parleurs intelligents, avec streaming Wi-Fi et Alexa intégrés. Vous pouvez également utiliser lapplication Samsung SmartThings pour lier le système à vos comptes Spotify, Deezer ou Tune In pour écouter de la musique ou des stations de radio numériques.

La sortie haut-parleur est de 180W avec tous les canaux pris en compte. Deux des canaux sont orientés vers lavant, tandis que lautre paire est logée à chaque extrémité de la barre en tant que "haut-parleurs à pavillon". Ceux-ci fonctionnent avec la technologie de faisceau acoustique exclusive de Samsung pour élargir considérablement la scène sonore.

Des haut-parleurs Samsung sans fil supplémentaires peuvent être ajoutés pour un système de son surround plus complet.

Les barres de son sont recouvertes de matériau acoustique Kvadrat.

Un autre modèle sera ajouté à la gamme fin juillet. Le Samsung S40T est encore plus petit et plus compact, avec une connexion multiple Bluetooth à bord pour être alimenté à partir de deux sources différentes.

Son prix et sa disponibilité exacte restent à révéler.

squirrel_widget_272512