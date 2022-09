Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Roku a annoncé deux nouveaux produits pour le marché américain : un caisson de basse sans fil pour accompagner son Streambar, et une nouvelle version de l'appareil de streaming Express.

Le Roku Express 2022 est doté de quelques nouvelles fonctionnalités, par rapport à son prédécesseur. Il dispose désormais d'un système Wi-Fi à double bande pour une connectivité sans fil plus stable.

Il dispose également d'un nouveau processeur et d'une plus grande capacité de stockage interne, ce qui contribue à accélérer le chargement des chaînes et à rendre l'appareil plus réactif.

Il est également HD (1080p) et est livré avec la télécommande simplifiée de Roku. Le prix est le même que le dernier modèle - 29,99 $. Il peut être précommandé dès maintenant, la livraison devant commencer à la mi-octobre.

Le Roku Wireless Bass est tout nouveau. Il peut être associé à un Roku Streambar (y compris le Streambar Pro), à des enceintes sans fil Roku ou à une barre de son sans fil Roku TV pour ajouter des niveaux de basses supplémentaires à votre installation sonore.

Son seul câble est celui de l'alimentation et, comme la plupart des subqoofers, il peut être placé n'importe où dans une pièce, même hors de vue. Il suffit qu'il ne soit pas à plus de 10 mètres de votre télévision.

Le Bass sera vendu au prix de 129,99 $, mais il est également proposé dans une offre groupée avec le Roku Streambar pour 249,99 £.

Vous pouvez le précommander dès maintenant sur le site Web de Roku ou sur Amazon.com. Les ventes au détail générales commenceront le 7 novembre 2022.

Écrit par Rik Henderson.