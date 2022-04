Améliorez le son de vos jeux avec le Razer Leviathan V2.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer vient de dévoiler la Leviathan V2, une barre de son compatible Razer Chroma qui promet une immersion inégalée pour tous vos besoins de jeu et de divertissement.

La Leviathan V2 est une barre de son multi-pistes pour PC, conçue pour offrir un son haute-fidélité impressionnant, soutenu par le THX Spatial audio, pour une expérience de jeu immersive.

La société affirme que la Razer Leviathan V2 offre une expérience sonore riche avec des aigus nets, des basses d'une profondeur impressionnante et une scène sonore complète.

Les fans de Razer seront ravis d'apprendre que cette barre de son comporte également 18 zones d'éclairage compatibles avec Razer Chroma. Vous pourrez donc non seulement éclairer votre bureau, mais aussi assortir l'éclairage aux autres périphériques Razer déjà présents sur votre bureau. Cet éclairage permet également d'obtenir des effets d'éclairage dynamiques dans les jeux, ce qui devrait donner lieu à une expérience accrocheuse.

Il s'agit d'une barre de son de 65W avec un subwoofer dédié, deux haut-parleurs de 95mm, deux radiateurs passifs et deux tweeters de 20mm.

Elle dispose également d'options filaires et sans fil et est suffisamment fine pour être placée sous votre écran de jeu. Que demander de plus ?

Le Leviathan V2 sera vendu au détail au prix de 229,99 GBP/$249,99 USD/€249,99.

Meilleurs haut-parleurs Alexa 2022 : meilleures alternatives Amazon Echo Par Britta O'Boyle · 21 Avril 2022

Écrit par Adrian Willings.