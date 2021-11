Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pure a relancé sa gamme Evoke de radios numériques connectées, en introduisant de nouveaux designs, fonctionnalités et focus.

Il existe trois nouveaux modèles - le Pure Evoke Spot, Evoke Play et Evoke Home - qui conviennent à différents budgets et scénarios.

Le Pure Evoke Spot est le plus petit du lot, avec une connectivité DAB+ et Internet pour lécoute de la radio et Spotify Connect pour diffuser de la musique à partir dun téléphone ou dune tablette. Bluetooth est également embarqué pour lui envoyer des pistes stockées sur un combiné ou à partir dautres services de streaming.

Il dispose dun écran couleur pliable de 2,4 pouces, de quatre boutons préréglés et dun seul haut-parleur large bande de 3 pouces. La puissance de sortie totale est de 20W. Il coûte 179,99 £.

Le Pure Evoke Play est un modèle évolutif. Il dispose également de DAB +, dune connectivité radio Internet, de Bluetooth et de Spotify Connect, mais augmente la mise avec la configuration des haut-parleurs.

Il est stéréo et comprend deux tweeters à dôme souple de 0,78 pouces (20 mm) et un seul woofer de 3,5 pouces. La puissance de sortie totale est prétendument de 40W. Le prix est fixé à 249,99 £.

Enfin, le Pure Evoke Home est le plus grand et le plus performant de la série.

Il possède toutes les connectivités et fonctionnalités de ses frères et sœurs, mais ajoute une fente pour CD et plus de punch, offrant une configuration stéréo pour une puissance de sortie totale allant jusquà 100 W.

Lécran rabattable est également plus grand - à 2,8 pouces - tandis quun woofer supplémentaire de 3,5 pouces est ajouté au même réseau que le Play.

Les Spot and Play sont disponibles en précommande dès maintenant sur le site Web de Pure dans les couleurs noir café et blanc coton. LEvoke Home sera disponible à la commande à partir de décembre.

