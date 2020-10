Les nouvelles radios portables de Pure offrent un choix doptions DAB +, radio Internet et Bluetooth

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le spécialiste de la radio DAB, Pure, a révélé une gamme révisée de nouveaux modèles Elan portables qui offrent un mélange doptions - DAB +, radio Internet et Bluetooth sont tous pris en charge en fonction du modèle.

En effet, la gamme Elan comprend trois modèles qui peuvent être alimentés par un câble USB ou des piles AA.

Les modèles Elan DAB + (39,99 £), Elan Connect (69,99 £) et Elan Connect + (89,99 £) sont disponibles en gris pierre ou charbon. Les trois appareils sont assez similaires, mais il existe naturellement une variété de différences entre eux.

Chacun a des fonctionnalités telles que plusieurs stations préréglées, alarmes et minuteries. Le modèle de base utilise DAB / FM plus Bluetooth, avec 20 préréglages par source radio et trois boutons daccès rapide.

En augmentant le prix, Elan Connect ajoute des stations de radio Internet aux côtés de DAB + et Bluetooth. Enfin, lElan Connect + est une version stéréo légèrement améliorée avec DAB +, radio Internet et Bluetooth.

Toutes les radios incluent des réglages de basses réglables.

Malgré lessor de la radio Internet et des haut-parleurs intelligents, le DAB connaît toujours un grand succès au Royaume-Uni - lannée dernière, il a été rapporté que plus de 82 millions dunités DAB avaient maintenant été vendues, dont environ la moitié au Royaume-Uni.

Écrit par Dan Grabham.