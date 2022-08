Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - TP Vision a annoncé un certain nombre de produits lors du salon technologique IFA, dont deux téléviseurs OLED, quatre barres de son, trois paires d'écouteurs et l'enceinte Fidelio FS1.

L'enceinte Fidelio FS1 vient s'ajouter à la barre de son FB1 et au caisson de basse FW1 récemment lancés, avec un design similaire, un choix de matériaux et une installation facile.

-

Dans sa finition compacte haut de gamme, on trouve un tweeter de 1 pouce, un haut-parleur incliné de 2,5 pouces monté sur le dessus et un woofer de 3,5 pouces avec deux radiateurs passifs. Mais ce n'est pas tout, vous trouverez également un éclairage LED pour Ambilight.

L'enceinte Fidelio FS1 peut être utilisée comme une enceinte à trois voies, soit en tant qu'unité unique, soit dans une paire stéréo, ou bien comme un satellite de système AV, passant automatiquement en mode bidirectionnel avec un pilote Dolby Atmos dédié.

De plus, lorsqu'elle est associée à un téléviseur Ambilight compatible, l'enceinte Fidelio FS1 peut être utilisée comme canaux audio gauche et droit étendus, fonctionnant comme canal central pour maintenir la précision des dialogues et améliorer la scène sonore.

Parallèlement à l'enceinte Fidelio FS1, Philips a annoncé quatre barres de son, dont la B8907, le modèle haut de gamme. Les quatre barres de son sont dotées d'une puissance de sortie élevée, de subwoofers sans fil, d'une option de fixation murale et de tweeters latéraux ajoutés aux canaux gauche et droit.

Les trois premiers modèles de barres de son - B8907, B8507 et B7807 - comprennent un canal central dédié, la compatibilité Dolby Atmos et la connectivité HDMI eARC avec passage 4K.

Les modèles de casques annoncés comprennent le A7607, qui est un casque de sport sans fil à conduction osseuse et à oreille ouverte, et le K4607, qui est un casque à conduction osseuse dédié aux enfants.

Il y a aussi le H8507, qui offre des haut-parleurs de 40 mm sur mesure, le système Noise Cancelling Pro de la société et une perche micro détachable.

Les meilleurs haut-parleurs pour les joueurs sur PC 2022 : Tout le son et l'éclairage RVB dont vous avez besoin Par Adrian Willings · 10 Juin 2022 Si vous n'êtes pas un fan des casques de jeu et que vous souhaitez remplir votre pièce de sons de tirs, de rugissements de moteurs et autres, nous

Les prix et la disponibilité n'ont pas encore été précisés.

Écrit par Britta O'Boyle.