Philips Audio lance des haut-parleurs extérieurs robustes offrant un appairage stéréo

(Pocket-lint) - Philips a annoncé une gamme d'appareils audio pour 2022, dont de nouvelles enceintes extérieures portables.

Les S4807 et S7807 aux noms accrocheurs sont des haut-parleurs Bluetooth conçus pour offrir étanchéité et protection, avec deux couches de caoutchouc pulvérisées à l'extérieur. Ils offrent également un indice de protection IP67 , ils seront donc idéaux pour la plage ou le camping.

Le S7807 est le plus grand des deux haut-parleurs, avec une sortie de 40 W et mesurant 280 x 104 x 104 mm. Le cadre contient deux tweeters de 20 mm et deux woofers médium/grave de 70 mm et un radiateur passif.

Le S7807 promet 24 heures de lecture, tandis que la batterie de 5000 mAh peut également être utilisée pour recharger vos autres appareils.

Le S4807 est plus compact - 169 x 70 x 70 mm - tout en offrant une sortie de 10 W et 12 heures de lecture.

Ces deux haut-parleurs peuvent être associés à un produit similaire pour une écoute plus immersive.

En plus de ces nouveaux haut-parleurs Bluetooth , il existe de nouveaux écouteurs de sport, dont les vrais écouteurs sans fil A7507.

Ces nouveaux écouteurs TWS offrent une suppression active du bruit, prennent en charge des codecs avancés tels que LDAC et AAC et incluent des capteurs de conduction osseuse pour améliorer l'expérience de la parole dans des conditions bruyantes.

Il y a 8 heures de lecture, avec 21 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge.

Il n'y a pas de mot sur les prix ou la disponibilité, mais nous nous attendons à ce qu'ils soient mis en vente en 2022.

Écrit par Chris Hall.