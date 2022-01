Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Philips a annoncé un nouveau système de cinéma maison Fidelio qui offrira non seulement Dolby Atmos , mais étendra également votre expérience Ambilight à vos haut-parleurs arrière pour plus d'immersion visuelle.

La nouvelle plate-forme AV utilise le système DTS Play-Fi pour relier les composants sans fil et intelligemment, permettant à la barre de son Fidelio FB1 de se connecter au subwoofer Fidelio FW1 et aux haut-parleurs satellites Fidelio FS1 qui fournissent les canaux arrière.

Ces haut-parleurs arrière offrent non seulement ce son immersif, mais ont également des lumières LED intégrées, de sorte qu'ils peuvent se synchroniser avec les téléviseurs Philips Ambilight pour étendre ce spectacle de lumière plus loin dans la pièce.

Le Fidelio FB1 est une barre de son avec 15 pilotes et une sortie de 310 W. Les chambres gauche, centrale et droite sont séparées, chacune avec une paire de haut-parleurs de milieu de gamme et un tweeter pour assurer une excellente diffusion de tous les canaux.

Les pilotes sont également montés sur les côtés pour élargir la scène sonore, tandis que les pilotes sur le dessus de la barre augmentent la hauteur pour cet effet Dolby Atmos.

Le subwoofer FW1 est doté d'un haut-parleur de 8 pouces, tandis que les haut-parleurs satellites FS1 peuvent fonctionner indépendamment ou dans le cadre du système de cinéma maison multiroom.

Ces haut-parleurs FS1 contiennent un haut-parleur médium à déclenchement avant, un tweeter ascendant et un woofer descendant, avec des radiateurs passifs pour la restitution des basses.

Le système offrira un contrôle d'application et peut être utilisé pour la télévision ou la musique, selon votre préférence. L'avantage de l'utilisation de la plate-forme DTS Play-Fi est que vous pourrez construire les haut-parleurs autour du téléviseur, sans avoir à tout acheter en une seule fois.

Philips dit que le nouveau système de barre de son Fidelio est toujours en développement, et il s'attend à donner une vitrine complète de ses performances en septembre 2022 - nous imaginons à l' IFA 2022 .

Écrit par Chris Hall.